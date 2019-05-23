Весілля Потапа і Каменських: перші фото довгоочікуваного свята

У мережі з'явилися перші знімки зі весілля Олексія Потапенка (Потап) та Насті Каменських (NK).
У Instagram почали масово з'являтися кадри з урочистого заходу, який відбувся в ресторані під Києвом 23 травня.
Каменських і Потап під аркою принесли один одному клятви і поцілувалися перед гостями. До них на весілля прийшло більше сотні осіб.
Instagram@reiband
Потап и Каменських весілля
скріншот
Instagram @ fan_potap_nastya fan_potap_nastya
Instagram @ JetSetter
Instagram @ JetSetter
На весіллі були присутні: Оля Полякова, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва та інші зіркові гості. Полякова навіть вела онлайн-трансляцію.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня Потап порушив мовчанку щодо весілля. Він опублікував сенсаційне відео, де відкрито зізнався у коханні.
Ресторан, в якому відбувалася урочистість, був засекречений, але OBOZREVATEL з'ясував назву закладу, в якому отримав коментар менеджерів.
Зірки українського шоубізу масово почали вітати музикантів у соціальних мережах.
Читайте в нашому матеріалі, як розвивалися стосунки Каменських і Потапа з моменту заснування дуету.
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