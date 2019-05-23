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Весілля Потапа і Каменських: перші фото довгоочікуваного свята

18.4тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися перші знімки зі весілля Олексія Потапенка (Потап) та Насті Каменських (NK).

У Instagram почали масово з'являтися кадри з урочистого заходу, який відбувся в ресторані під Києвом 23 травня.

Каменських і Потап під аркою принесли один одному клятви і поцілувалися перед гостями. До них на весілля прийшло більше сотні осіб.

Instagram@reiband

Instagram@reiband

Потап и Каменських весілля

Весілля Потапа і Каменських: перші фото довгоочікуваного свята

скріншот

Весілля Потапа і Каменських: перші фото довгоочікуваного свята

Instagram @ fan_potap_nastya fan_potap_nastya

Весілля Потапа і Каменських: перші фото довгоочікуваного свята

Instagram @ JetSetter

Весілля Потапа і Каменських: перші фото довгоочікуваного свята

Instagram @ JetSetter

На весіллі були присутні: Оля Полякова, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва та інші зіркові гості. Полякова навіть вела онлайн-трансляцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Настя Каменських (NK)Олексій Потапенко (Потап)
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
весілляшоу-бизнесфотосессія
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