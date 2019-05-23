Весілля Потапа і Каменських: перші фото довгоочікуваного свята

У мережі з'явилися перші знімки зі весілля Олексія Потапенка (Потап) та Насті Каменських (NK).

У Instagram почали масово з'являтися кадри з урочистого заходу, який відбувся в ресторані під Києвом 23 травня.

Каменських і Потап під аркою принесли один одному клятви і поцілувалися перед гостями. До них на весілля прийшло більше сотні осіб.

Instagram@reiband Потап и Каменських весілля

скріншот

Instagram @ fan_potap_nastya fan_potap_nastya

Instagram @ JetSetter

Instagram @ JetSetter

На весіллі були присутні: Оля Полякова, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва та інші зіркові гості. Полякова навіть вела онлайн-трансляцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 травня Потап порушив мовчанку щодо весілля. Він опублікував сенсаційне відео, де відкрито зізнався у коханні.

Ресторан, в якому відбувалася урочистість, був засекречений, але OBOZREVATEL з'ясував назву закладу, в якому отримав коментар менеджерів.

Зірки українського шоубізу масово почали вітати музикантів у соціальних мережах.

Читайте в нашому матеріалі, як розвивалися стосунки Каменських і Потапа з моменту заснування дуету.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!