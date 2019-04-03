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Велика п'ятірка Євробачення-2019: хто вони і що покажуть

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До старту 64-го пісенного конкурсу Євробачення, який пройде цього року в Ізраїлі (Тель-Авіві), залишається трохи більше місяця. Старт першого півфіналу призначений уже на 14 травня.

За перемогу в гранд-фіналі традиційно змагатимуться 26 країн-учасниць: по десять лідерів першого та другого півфіналів, країна-господиня, а також представники так званої Великої п'ятірки Євробачення. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, хто ці п'ять країн-гігантів, якими привілеями вони користуються щороку і що покажуть у фіналі (конкурсні пісні "Великої п'ятірки" слухайте нижче).

Велика п'ятірка Євробачення-2019: хто вони і що покажуть

Як Велика четвірка стала п'ятіркою

Вперше в рамках головного пісенного конкурсу Європи поняття "Велика четвірка" з'явилося в 2001 році. Тоді її утворили Іспанія, Німеччина, Великобританія та Франція - головні спонсори Євробачення і, власне, представники Європейської мовної спілки.

Через 10 років "четвірка" перетворилася на "п'ятірку" - до вищеперелічених країн додалася Італія, яка з невідомих на сьогодні причин бойкотувала конкурс із 1998-го по 2010 рік. Подейкують, справа була в розбіжностях із місцевою телерадіокомпанією RAI.

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Щороку "четвірка", а потім вже й "п'ятірка" користуються вагомою перевагою - представники цих країн апріорі проходять до фіналу Євробачення і навіть не беруть участі у півфіналах. Такі ж привілеї щороку отримує і країна-господиня, яка приймає конкурс.

Що покажуть "Велика п'ятірка" та країна-господиня цього року

З 2016 року представники країн Великої п'ятірки все ж стали виступати в півфіналах, проте не як конкурсанти, а лише як гості перших двох етапів. Їхні номери припадають на кінець кожного з півфіналів, але лише з метою показати себе і "притертися" до сцени. Справжнє змагання настає для них тільки в гранд-фіналі, який пройде 18 травня.

Bilal Hassani - "Roi" (Франція)

Michael Rice - "Bigger Than Us" (Великобританія)

Mahmood - "Soldi" (Італія)

S! Sters - "Sister" (Німеччина)

Miki - "La Venda" (Іспанія)

Kobi Marimi - "Home" (Ізраїль)

Які прогнози букмекерів

Тим часом увага шанувальників конкурсу прикута до букмекерських прогнозів, щоправда, не настільки втішних для "Великої п'ятірки".

Представнику Франції пророкують лише 13 місце, Іспанії - 21-е, Великобританії - 22-е, Німеччини - 23-е. До перших п'яти призових місць поки вдалося увійти лише Італії, виконавцю з цієї країни обіцяють 4-е місце. Пісню країни-господині букмекери поки взагалі спустили на 25-е місце.

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Всього в Євробаченні-2019 візьме участь 41 країна. У першому півфіналі виступлять Кіпр, Чорногорія, Фінляндія, Польща, Словенія, Чехія, Угорщина, Білорусь, Сербія, Бельгія, Грузія, Австралія, Ісландія, Естонія, Португалія, Греція та Сан-Марино.

Велика п'ятірка Євробачення-2019: хто вони і що покажуть

У другому - Вірменія, Ірландія, Молдова, Швейцарія, Латвія, Румунія, Данія, Швеція, Австрія, Хорватія, Мальта, Литва, Росія, Албанія, Норвегія, Нідерланди, Північна Македонія та Азербайджан.

  • Нагадаємо, перемігши в Національному відборі на Євробачення-2019, українська співачка MARUV відмовилася представляти країну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів з організатором - Національною громадською телерадіокомпанією України - артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.

  • Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.

  • Як писав пізніше OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі в Євробаченні-2019. Примітно, що Україна може пропустити і Євробачення 2020 року, докладніше про це читайте за посиланням.

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.

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Автор
Юрій СомовЮрій Сомов
Теми
Євробачення-2019Євробачення відео
Теги
Євробаченнявидео
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