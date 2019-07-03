Вартує як 5 квартир уМоскві: Пугачова вразила мережу ексклюзивним аксесуаром за 28 мільйонів

Російська співачка Алла Пугачова показала розкішний подарунок від свого чоловіка, пародиста Максима Галкіна – ексклюзивну каблучку, вартість якої може досягати 28 мільйонів рублів (11,6 млн гривень або 450 тис. доларів).

Фото, на якому примадонна позує з перснем з рідкісним діамантом, з'явилося на сторінці в Instagram її приятельки – актриси Олесі Судзіловської.

На знімку Пугачова постала в світлій блузці та окулярах у "черепаховій" оправі. Алла Борисівна піднесла руку до обличчя, тому в кадр потрапила прикраса з величезним квадратним каменем.

Алла Пугачова і Максим Галкін WomanHit

Як зазначила дизайнер ювелірних прикрас Діна Джафарова, якість діаманта вище всяких похвал, а вартість такої прикраси може досягати вартості п'яти однокімнатних квартир в Москві, пише "Kомсомольская правда".

"Подібну прикрасу не зустрінеш на прилавках московських ювелірних магазинів. І навіть серед брендів така каблучка – вкрай рідкісний гість. Видно, що прикрасу створили за індивідуальним замовленням. Центральний діамант – не менше 12 карат, але, можливо, і більше", – повідомила Джафарова .

Пугачова з ексклюзивною каблучкою на пальці Instagram @olesya_sudzilovskaya

Дизайнер також звернула увагу на білий, чистий колір каменю – це один з важливих чинників, що значно підвищує вартість ювелірного виробу. Мінімальна ціна такого персня – близько 450 тисяч доларів або 28 мільйонів рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алла Пугачова і її знаменитий чоловік Максим Галкін разом з дітьми покинули Росію. Вони вирушили в Юрмалу, де зняли елітний котедж в фешенебельному районі на березі Балтійського моря.

Поїздка на відпочинок спровокувала багато шуму. Примадонна приїхала прямо до вагону на власному авто, через що на неї полилася рікою критика користувачів. Пізніше з'явилися чутки, що співробітника вокзалу, який це допустив, звільнять. Однак пізніше в РЖД спростували дані про звільнення начальника Ризького вокзалу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.