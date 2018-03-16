Вагітна Лобода знялася у російській рекламі

Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка зізналася на сцені Кремля, що знаходиться на сьомому місяці вагітності, знялася у рекламі російської музичної премії каналу RU.TV.

Рекламний ролик, який запрошує росіян приєднатися до заходу з'явився на сторінці артистки в Facebook.

"LOBODA запрошує особисто тебе 26 травня на Восьму Російську музичну Премію телеканалу RU.TV!", - прокоментували відео автори поста.

На відео співачка розповідає про запланований захід в одному з клубів Москви.

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Нагадаємо, Світлана Лобода підтвердила чутки про вагітність і відправилася у відпустку. Наскільки можна судити з активності артистки в соцмережах, зараз вона знаходиться у Лос-Анджелесі (США), де і планує народити другу дитину.

При цьому називати ім'я батька артистка відмовляється. Однак у мережі і на сторінках таблоїдів ходять чутки, що завагітніла Лобода від вокаліста відомого німецького гурту Rammstein Тілля Ліндеманна.

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