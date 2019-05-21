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В Україні стартує шоу "Голос. Діти": всі подробиці. Де дивитися онлайн

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У неділю, 26 травня, в Україні стартує п'ятий сезон вокального проекту "Голос. Діти". Перший випуск транслюватиметься на телеканалі "1+1" о 21:00 за київським часом.

Так, п'ятий сезон дитячого "Голосу" проходить під девізом "Почуй нове покоління". На початковому етапі телешоу проходитимуть традиційні "сліпі прослуховування", коли судді, не бачачи конкурсантів, будуть відбирати найбільш талановитих і голосистих в свої команди. OBOZREVATEL стежитиме за подіями (відео дивіться нижче).

"Нова епоха талановитих і сміливих починається! Це діти, які творять історію своїм голосом. Почуй нове покоління", – повідомили на офіційному каналі проекту в YouTube.

Судді проекту "Голос. Діти": Джамала, гурт "Время и Стекло", DZIDZIO

Судді проекту "Голос. Діти": Джамала, гурт "Время и Стекло", DZIDZIO

Instagram @ golos.dity

Суддями нового сезону "Голос. Діти" будуть відомі українські виконавці: гурт "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Позитив займуть одне суддівське крісло і разом тренуватимуть свою команду), Джамала і епатажний співак DZIDZIO (Дзідзьо).

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Цікаво, що в першому випуску дитячого "Голосу" у відборі візьме участь і донка відомого українського шоумена Євгена Кошового Варвара. Раніше дівчинка вже була учасницею проекту (четвертий сезон) і зуміла дійти до етапу "Бої".

"Мені подобається ця сцена і те, що тут потрібно дуже багато працювати. Це постійний розвиток, а конкуренція мотивує ставати кращою", – сказала учасниця.

Ще більше всього цікавого можна побачити щонеділі, на телеканалі "1+1", о 21:00.

Шоу "Голос. Діти" є адаптацією нідерландського формату компанії Talpa "The Voice Kids". Концепція проекту: до дітей ставляться, як до дорослих артистів. Всі учасники співають наживо, під акомпанемент оркестру. У шоу є три зіркові тренери, кожен з яких представляє певний сценічний жанр. Переможця обирають шляхом глядацького телефонного і SMS-голосування під час фінальних прямий ефірів. Популярне талант-шоу виходить в Україні з 2012 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Голос. Діти
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