В Україні стартує шоу "Голос. Діти": всі подробиці. Де дивитися онлайн

У неділю, 26 травня, в Україні стартує п'ятий сезон вокального проекту "Голос. Діти". Перший випуск транслюватиметься на телеканалі "1+1" о 21:00 за київським часом.

Так, п'ятий сезон дитячого "Голосу" проходить під девізом "Почуй нове покоління". На початковому етапі телешоу проходитимуть традиційні "сліпі прослуховування", коли судді, не бачачи конкурсантів, будуть відбирати найбільш талановитих і голосистих в свої команди. OBOZREVATEL стежитиме за подіями (відео дивіться нижче).

"Нова епоха талановитих і сміливих починається! Це діти, які творять історію своїм голосом. Почуй нове покоління", – повідомили на офіційному каналі проекту в YouTube.

Судді проекту "Голос. Діти": Джамала, гурт "Время и Стекло", DZIDZIO Instagram @ golos.dity

Суддями нового сезону "Голос. Діти" будуть відомі українські виконавці: гурт "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Позитив займуть одне суддівське крісло і разом тренуватимуть свою команду), Джамала і епатажний співак DZIDZIO (Дзідзьо).

Цікаво, що в першому випуску дитячого "Голосу" у відборі візьме участь і донка відомого українського шоумена Євгена Кошового Варвара. Раніше дівчинка вже була учасницею проекту (четвертий сезон) і зуміла дійти до етапу "Бої".

"Мені подобається ця сцена і те, що тут потрібно дуже багато працювати. Це постійний розвиток, а конкуренція мотивує ставати кращою", – сказала учасниця.

Ще більше всього цікавого можна побачити щонеділі, на телеканалі "1+1", о 21:00.

Шоу "Голос. Діти" є адаптацією нідерландського формату компанії Talpa "The Voice Kids". Концепція проекту: до дітей ставляться, як до дорослих артистів. Всі учасники співають наживо, під акомпанемент оркестру. У шоу є три зіркові тренери, кожен з яких представляє певний сценічний жанр. Переможця обирають шляхом глядацького телефонного і SMS-голосування під час фінальних прямий ефірів. Популярне талант-шоу виходить в Україні з 2012 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У минулому, четвертому сезоні проекту "Голос. Діти" перемогу здобула юна співачка з Казахстану Данелія Тулєшова, яка тоді була в команді українського співака MONATIK’а.

Ще на момент участі в "сліпих прослуховуваннях" усі члени журі назвали Данелію потенційною переможницею шоу. Власне, прогнози суддів виправдалися.

Пізніше дівчинка взяла участь у знаменитому американському шоу талантів The World's Best, де викликала фурор і довела до сліз голлівудську актрису Дрю Беррімор.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал