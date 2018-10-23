У ''Х-Факторі'' відповіли на скандальні звинувачення у брехні

Директор творчого об'єднання СТБ, авторів вокального шоу "Х-Фактор", Олена Романенко прокоментувала скандал зі звинуваченнями проекту в брехні і несправедливості з боку його екс-учасниці.

Як зазначила Романенко у розмові з OBOZREVATEL, вона нітрохи не здивована претензіями колишньої учасниці 9 сезону, яка не потрапила в ефір. За словами керівника, скандал — це завжди невміння програвати і спроба вплинути на рішення членів журі проекту.

Олена Романенко Фото: прес-служба каналу СТБ

"Не секрет, що шоу "Х-Фактор" — чудова можливість для будь-якого виконавця заявити про себе в ефірі всеукраїнського телеканалу й отримати вихід на багатомільйонну аудиторію. Особливо для початківця і нікому не відомого артиста. Тому дев'ятий рік поспіль "Х-Фактор" отримує величезну кількість заявок від різних артистів. І щороку ми переконуємося, що не всі з них уміють гідно прийняти поразку, вважаючи за краще — замість роботи над собою, влаштувати гучний скандал, сподівючись змінити правила шоу або вплинути на рішення продюсерської команди чи жюрі", — розповіла вона.

При цьому, як наголосила Романенко, правила єдині для усіх без винятку.

"Єдине, що впливає на рішення наших суддів, — це х-фактор, який є у виконавця, і який викликає бажання спостерігати за ним на сцені", — продовжила керівник.

"Усі артисти, які отримали на кастингу більше двох "так" від суддів, мають рівні шанси пройти в тренувальний табір і далі в прямі ефіри. Але спочатку їм треба витримати конкуренцію серед усіх учасників, відібраних на кастингах, оскільки зазвичай судді відбирають понад 200 осіб, а в тренувальний табір за правилами проходять 100. Тому після фінального кастингу члени журі та продюсер шоу ще раз переглядають усі виступи, відбираючи з них кращих із кращих і відсіваючи тих, хто виглядає на їхньому фоні набагато слабшими. Навіть якщо на кастингу вони отримали чотири "так". У цей етап Тетяна й не пройшла", — уточнила Романенко.

Керівник також звернула увагу на той факт, що учасницю шоу повідомили про рішення журі.

"Щодо того, що Таня не побачила в ефірі свій виступ, — проект має виключне право показувати чи не показувати учасника в ефірі, особливо якщо він недостатньо цікавий. Усі учасники про це знають, тому що ми 9 років максимально чесні перед ними, ніякого обману, нічого нового або незвичайного тут немає", — завершила вона.

Нагадаємо, що учасниця 9 сезону шоу "Х-Фактор" Татья Брянцева опублікувала у соцмережі пост, у якому звинуватила проект у брехні. Дівчина отримала на відбірковому етапі три "так" від суддів, проте не продовжила участь у програмі і не потрапила в телевізійний ефір. Пізніше на звинувачення шоу також відповів його головний продюсер Вадим Лисиця.

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