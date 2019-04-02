"Упирі і злісні виродки!" Скандальний Панін вибухнув гнівом в сторону РФ

Скандальний актор Олексій Панін, який раніше називав себе улюбленим артистом президента РФ Путіна, різко розкритикував сучасних росіян, назвавши їх "упирями і виродками".

Подібне висловлювання Панін опублікував на своїй сторінці в Instagram. Також він задався питанням, чому в Росії "живуть найбільш злі люди". Свою позицію пізніше артист прокоментував РІА ФАН.

Панін додав, що мова вже йде не про окремих людей. За словами артиста, "вся нація збожеволіла". Олексій назвав росіян "суспільством злісних виродків", які ненавидять все навколо себе.

Олексій Панін Газета.ru

"Злі, заздрісні упирі! Їм плювати на людську біду! Вони залишають сотні тупих коментарів під постом з голою ср*кою в Instagram, а дивлячись в очі дівчинці, яка помирає і якій потрібна допомога, роблять вигляд, що їх це не стосується", – заявив артист.

Відзначимо, його пост був видалений, проте пізніше Панін опублікував його повторно, повідомивши, що його записи часто видаляються. Наразі запис знову зник зі сторінки російського актора.

У бесіді з російським виданням ФАН актор уточнив, що не планував лаяти співгромадян. До значної частини росіян він ставиться позитивно. Однак існує ряд людей, чия поведінка для нього є неприйнятною. Зокрема, мова йде про вандалів, вбивць і хамів.

"У мене негативне ставлення до людей, які дозволяють собі викидати сміття з машини на проспекті, у мене негативне ставлення до людей, які закликають знищувати геїв, і у мене негативне ставлення до людей, які називають дітей, хворих на ДЦП, виродками. Ось до таких людей у мене негативне ставлення", – пояснив артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Панін заявив, що це Росія – це єдина країна в світі, крім КНДР, куди немає бажання повертатися. Також він назвав РФ "брудною і гомофобною державою".

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