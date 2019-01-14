Український співак зробив зізнання зі сцени в свій день народження

Співак, музикант і меценат Володимир Дорош зазначив 52-річчя в колі сім'ї і близьких друзів. Разом зі своєю музичною групою артист влаштував імпровізований концерт, участь в якому взяв не тільки сам іменинник, а й гості: співак Петро Чорний і його син Жан, ілюзіоніст Микола Діденко.

"Я завжди намагаюся зібрати на своєму святі тільки найрідніших мені людей! Кажуть же, як зустрінеш Новий Рік – так його і проведеш. Для мене мій особистий Новий Рік не менш важливий! Тому і хотілося зустріти його так: зі своїми людьми і на сцені", - прокоментував Дорош.

Після однієї з пісень артист зізнався, хто саме свого часу став його "хрещеним" в українському шоу-бізнесі: "З Петром Чорним ми дружимо вже років шість. Саме він підштовхнув мене нарешті вибрати сцену як професію, стати співаком і записати мій перший альбом! Я вдячний йому за віру в мою творчість і в мої сили!".

Музичний подарунок підготувала для виконавця і його дочка Соня: спеціально для свята вона розучила кілька творів Мендельсона і Гріга. Разом з нею Дорош на завершення вечора розрізав іменинний торт у формі акустичної гітари.

"Гітара – мій перший музичний інструмент. Я мультиінструменталіст, але саме з гітари я починав своє навчання. Через багато років він залишається моїм найулюбленішим!", - поділився артист.

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