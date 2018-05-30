Український співак в Росії розповів про сімейну трагедію

Український поп-співак Макс Барських, яки нещодавно похвалився черговою російською премією, під час концерту в Москві попрощався з померлим батьком.

Як повідомляє "СтарХит", співак вирішив зробити це публічно, виконуючи одну зі своїх пісень.

"На жаль, минулий лютий назавжди забрав його, але він залишиться в моєму серці", - вперше публічно згадав про батька артист, виконавши пісню "Февраль".

Відзначається, що підсумковим номером концертної програми Барських в Москві стала україномовна пісня "Небо", яку співак представив в акустичній версії.

Нагадаємо, раніше Макс Барських випустив документальний пластичний етюд "Февраль", який присвятив своїм відносинам з батьком. Режисерами відвертої роботи співака стали Алан Бадоєв і Стас Морозов.

Як повідомляв OBOZREVATEL Алан Бадоєв зробив неоднозначну заяву про батьківство Макса Барських.