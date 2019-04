Український співак підняв зал ''Голосу країни'' на ноги: відео

Український співак Олександр Ткаченко, який з приходом на шоу "Голос країни-9" змінив ім'я на Девід Аксельрод, своїм номером змусив глядачів 12-го випуску аплодувати стоячи.

У чвертьфіналі, який відбувся в ефірі "1+1" 7 квітня, артист успішно виступив з попурі з пісень британського гурту Queen — Who Wants To Live Forever, We Will Rock You та Show Must Go On (відео дивіться нижче).

Ефектний виступ Аксельрода супроводили візуалізованими портретами вокаліста Queen Фредді Мерк'юрі та яскравими світловими ефектами. В кінці виступу співак спустився до глядачів і здійнявся над суддями на спеціальній платформі.

Завдяки ефектному виступу Девід Аксельрод пройшов до півфіналу, який відбудеться вже 14 квітня. А тим часом відео з його номером зібрало понад 100 тис. переглядів на YouTube.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в 9-му випуску проекту "Голос країни" співак Девід Аксельрод розповів, чому вирішив змінити ім'я. Як зізнався артист у відповідь на запитання Потапа, причиною для зміни імені стала складна для нього історія, проте він радий, що зміг поділитися нею з глядачами.

