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Український співак підняв зал ''Голосу країни'' на ноги: відео

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Український співак Олександр Ткаченко, який з приходом на шоу "Голос країни-9" змінив ім'я на Девід Аксельрод, своїм номером змусив глядачів 12-го випуску аплодувати стоячи.

У чвертьфіналі, який відбувся в ефірі "1+1" 7 квітня, артист успішно виступив з попурі з пісень британського гурту Queen — Who Wants To Live Forever, We Will Rock You та Show Must Go On (відео дивіться нижче).

Український співак підняв зал ''Голосу країни'' на ноги: відео

Ефектний виступ Аксельрода супроводили візуалізованими портретами вокаліста Queen Фредді Мерк'юрі та яскравими світловими ефектами. В кінці виступу співак спустився до глядачів і здійнявся над суддями на спеціальній платформі.

Український співак підняв зал ''Голосу країни'' на ноги: відео
Український співак підняв зал ''Голосу країни'' на ноги: відео
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"Голос країни-9": відео та подробиці першого прямого ефіру

Завдяки ефектному виступу Девід Аксельрод пройшов до півфіналу, який відбудеться вже 14 квітня. А тим часом відео з його номером зібрало понад 100 тис. переглядів на YouTube.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в 9-му випуску проекту "Голос країни" співак Девід Аксельрод розповів, чому вирішив змінити ім'я. Як зізнався артист у відповідь на запитання Потапа, причиною для зміни імені стала складна для нього історія, проте він радий, що зміг поділитися нею з глядачами.

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Особа
Олександр Ткаченко
Місце
Україна
Теги
шоуГолос країни-9видеотелеканал 1 + 1
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