Українські зірки кинулися за нагородами в Росію: хто отримав

Українські зірки 7 червня відвідали російську премію МузТВ-2019 і похвалилися своєю перемогою.

Так, серед артистів, які отримали нагороду, виявилися Світлана Лобода, Ані Лорак та колектив Artik & Asti.

Ані Лорак перемогла в категорії "Краще концертне шоу". У цій номінації з нею боровся ще один український артист – Макс Барських з шоу "Тумани". Він також був присутній на заході в Москві і навіть виступив перед російською публікою.

Ані Лорак отримала тарілку на МузТВ-2019 Instagram @ muztv

виступ Лорак Instagram @ muztv

Лорак виступила на МузТВ Instagram @ muztv

Відео - виступ Макса Барських на МузТВ-2019

Український колектив Artik & Asti здобули перемогу в номінації "Кращий поп-гурт". Російську нагороду вони отримували в костюмах неонового кольору. Вони виступили з піснею "Сумний денс".

Artik & Asti отримали тарілку на МузТВ Instagram @ muztv

Відео - виступ Artik & Asti на МузТВ-2019

Світлана Лобода стала володаркою тарілки МузТВ в номінації "Краща виконавиця". Вона теж виступила перед російською публікою. Її мікс став завершальним на заході.

Світлана Лобода отримала нагороду на МузТВ Instagram @ muztv

Відео - виступ Лободи на МузТВ-2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році на премії МузТВ були висунуті багато українських зірок в якості номінантів. Так, на російському шоу претендентами на перемогу в різних категоріях були: Світлана Лобода, Ані Лорак, Віра Брежнєва, Йолка, Макс Барських, KAZKA, MARUV, Artik & Asti і "Время и Стекло".

Деякі музиканти відмовилися від участі в заході, тоді як частина з них вирушила розважати російську публіку.

Лорак прийшла на премію з дочкою і вбралася у відверту сукню на червону доріжку, що викликало гнів серед шанувальників.

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