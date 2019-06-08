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Українські зірки кинулися за нагородами в Росію: хто отримав

2.3тЧитати матеріал російською

Українські зірки 7 червня відвідали російську премію МузТВ-2019 і похвалилися своєю перемогою.

Так, серед артистів, які отримали нагороду, виявилися Світлана Лобода, Ані Лорак та колектив Artik & Asti.

Ані Лорак перемогла в категорії "Краще концертне шоу". У цій номінації з нею боровся ще один український артист – Макс Барських з шоу "Тумани". Він також був присутній на заході в Москві і навіть виступив перед російською публікою.

Ані Лорак отримала тарілку на МузТВ-2019

Ані Лорак отримала тарілку на МузТВ-2019

Instagram @ muztv

виступ Лорак

виступ Лорак

Instagram @ muztv

Лорак виступила на МузТВ

Лорак виступила на МузТВ

Instagram @ muztv

Відео - виступ Макса Барських на МузТВ-2019

Український колектив Artik & Asti здобули перемогу в номінації "Кращий поп-гурт". Російську нагороду вони отримували в костюмах неонового кольору. Вони виступили з піснею "Сумний денс".

Artik & Asti отримали тарілку на МузТВ

Artik & Asti отримали тарілку на МузТВ

Instagram @ muztv

Відео - виступ Artik & Asti на МузТВ-2019

Світлана Лобода стала володаркою тарілки МузТВ в номінації "Краща виконавиця". Вона теж виступила перед російською публікою. Її мікс став завершальним на заході.

Світлана Лобода отримала нагороду на МузТВ

Світлана Лобода отримала нагороду на МузТВ

Instagram @ muztv

Відео - виступ Лободи на МузТВ-2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році на премії МузТВ були висунуті багато українських зірок в якості номінантів. Так, на російському шоу претендентами на перемогу в різних категоріях були: Світлана Лобода, Ані Лорак, Віра Брежнєва, Йолка, Макс Барських, KAZKA, MARUV, Artik & Asti і "Время и Стекло".

Деякі музиканти відмовилися від участі в заході, тоді як частина з них вирушила розважати російську публіку.

Лорак прийшла на премію з дочкою і вбралася у відверту сукню на червону доріжку, що викликало гнів серед шанувальників.

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Особи
Ані ЛоракСвітлана ЛободаМакс Барських
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесмузика
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Быдл0та паРРашная заверещала в комментариях. Шо, скот? Корыто все дальше от вашего рыла?
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Продажні тварюки, 'бабло - усьо'. Моральні виродки, готові лайно з-під себе жерти. Згідний з Рейдером, заборонити в'їзд в Україну, анулювати закордонні паспорти - хай їм рашка 'пробиває' безвіз.
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леня зе
леня зе
не хотят петь на тэлячей мове.слушайте татарку и галычан.и усэ буде добре.как народ на манатика валил.русский-рулит
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