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СпортLady

Українська ведуча похвалилася пружними сідницями

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Українська телеведуча Валерія Крук похвалилася пружними формами.

Знаменитість опублікувала в своєму Instagram-акаунті знімок, на якому зображена в купальнику. При цьому позує вона, стоячи спиною до камери, тому шанувальники Валерії можуть розглянути її підкачані сідниці.

"Перед турніром в Мадриді я вперше "не зливалася" (не позбавлялася від водички в організмі), вийшла, як є. У більш м'ясній і соковитій формі. Як подобається більше вам? Ось так чи все ж коли я сухіша?" - підписала Крук кадр.

Хлопці, перед турніром в Мадриді я вперше "не зливалася" (не позбавлялася від водички в організмі), вийшла, як є. У більш м'ясної і соковитою формі. Як подобається більше Вам? 🙏❤️ Ось так чи все ж коли я сухіше? PS Мені комфортніше, коли я суші, але може це в голові ... # мотивація # фітнес # спорт # чемпіонат # європа # іспанія # Мадрид # любов # fitness # fit # fitgirl # fitness # mylifestyle # lifestyleblogger # athlete # ifbb # fitnessbikini # ifbbdiamondcup2018 # ifbbdiamondcupmadrid # ifbbdiamondcup # love # happy # champion # mood # tjanks # dreamscometrue # valeriyakruk

Публікація від Валерія Крук (@valeriyakruk)

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Знімок телеведучої зібрав більше десяти тисяч лайків і захоплені відгуки користувачів мережі. Вони вважають, що Валерія чудово виглядає в будь-якій формі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук порадувала фанів пікантним фото в боді.

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