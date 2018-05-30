Українська ведуча похвалилася пружними сідницями

Українська телеведуча Валерія Крук похвалилася пружними формами.

Знаменитість опублікувала в своєму Instagram-акаунті знімок, на якому зображена в купальнику. При цьому позує вона, стоячи спиною до камери, тому шанувальники Валерії можуть розглянути її підкачані сідниці.

"Перед турніром в Мадриді я вперше "не зливалася" (не позбавлялася від водички в організмі), вийшла, як є. У більш м'ясній і соковитій формі. Як подобається більше вам? Ось так чи все ж коли я сухіша?" - підписала Крук кадр.

Знімок телеведучої зібрав більше десяти тисяч лайків і захоплені відгуки користувачів мережі. Вони вважають, що Валерія чудово виглядає в будь-якій формі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія Крук порадувала фанів пікантним фото в боді.