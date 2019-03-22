"Україна увійде в Росію": російська рок-співачка приголомшила заявою

Донбас зможе бути знову єдиним цілим з Україною лише після того, як сама Україна слідом за Донбасом повернеться до складу Росії.

Україна "грубо вчинила" з жителями Донецької та Луганської областей, а РФ, зі свого боку, може їх "врятувати". Таку абсурдну заяву зробила скандальна російська рок-співачка Юлія Чичеріна в ефірі YouTube-каналу "ПоТок" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Донбас ніколи не повернеться до складу України. Це неможливо. Занадто грубо вчинила Україна з Донбасом. Україна повернеться в Росію, разом із Донбасом, так і має бути, так і буде", — висловилася Чичеріна.

Юлія Чичеріна МК

Також вона додала, що на Донбасі "вбивають росіян", а також озвучила фразу про те, що Україна — це і є Росія.

"Не будемо загадувати. А що робити? Якщо там вбивають росіян, їх не можуть захистити не у Росії. Доведеться всіх забирати, щоб захищати їх вже під своїм покровом. На все воля Божа, я сподіваюся, Росія готова взяти до свого складу Донбас. Україна — це Росія! Там наші люди, ми повинні це зробити", — підсумувала скандальна артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чичеріна відзначилася заявою про те, що в зоні ООС на боці України воюють іноземні найманці, які влаштовують сафарі на бабусь на городах і електриків на стовпах.

Крім того, вона видала фразу про те, що українці нібито ніколи не вміли воювати і завжди програвали, а тому за їхню свободу воюють тільки американці, європейці і "стажисти з ІДІЛ".

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