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''У цьому віці захоплюються хлопчиками'': у мережу злили провокаційне відео з Пугачовою

6.5тЧитати матеріал російською

У мережі опублікували архівне відео з російською примадонною Аллою Пугачовою, де вона зі сцени заявляє про те, що у неї настає друга молодість, тому артистка захопилася "молодими хлопчиками".

Провокаційний ролик з'явився на особистій сторінці в Instagram музиканта Андрія Разіна, відомого продюсера культового гурту 90-х "Ласковый май" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах показано, як Пугачова у зухвалому вбранні виступає перед публікою. У перерві між піснями примадонна звернулася до глядачів із відвертим текстом.

''У цьому віці захоплюються хлопчиками'': у мережу злили провокаційне відео з Пугачовою

cosmo.ru

"Не хочу, товариші, й не збираюся! Про що я вас повинна попередити. Я ще що-небудь утну! У мене настає друге дихання, а, можливо, це називається другою молодістю. По-моєму, в цьому віці захоплюються молодими хлопчиками!" — висловилася артистка.

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Зазначимо, що певною мірою слова примадонни виявилися пророчими — нині 69-річна артистка живе у шлюбі з гумористом Максимом Галкіним, який молодший за неї на 27 років. Пара одружилася у 2011 році. Зараз Максим і Алла виховують двох дітей — близнюків Лізу та Гаррі, народжених у 2013 році сурогатною матір'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що одна з найзнаменитіших пар російського шоу-бізнесу, Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. Ймовірною причиною розриву шлюбу став роман Галкіна із телеведучою Юлією Барановською, яка нібито вагітна від шоумена. Незабаром артисти розвіяли чутки про розставання.

Особи
Алла ПугачоваАндрій РазінМаксим Галкін
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Рогач Анжела
Рогач Анжела
Алка молодец!
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