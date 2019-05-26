"У третьому класі забив бабцю..." DZIDZIO ошелешив моторошною заявою на "Голосі"

Представник журі українського вокального проекту "Голос. Діти", епатажний співак DZIDZIO (Михайло Хома) ошелешив раптовою заявою під час першого випуску шоу.

Так, артист згадав страшну історію з дитинства, коли два роки жив з упевненістю, що "забив" свою бабусю. Відео з моторошним зізнанням Дзідзьо опубліковане на YouTube-каналі "Голос. Дiти-5" (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

DZIDZIO YouTube

"У третьому класі я бабусю забив... Ми грали у "війнушки", стріляли горохом. Я потрапив їй в шию, а через тиждень нам прийшла телеграма – бабця померла. Уявляєте, я два роки з цим жив, думав що я її забив. Виявилося, що вона просто померла, бо була старенькою. А я цілих два роки переживав", – ошелешив DZIDZIO публіку.

У залі бурхливо відреагували на зізнання співака. Спочатку було видно, що публіка була спантеличена і навіть налякана висловлюванням Дзідзьо. Після того, як він пояснив все всі деталі "інциденту", судді та глядачі розсміялися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший випуск п'ятого сезону проекту "Голос. Діти" відбувся в неділю, 26 травня. Всі подробиці випуску читайте за цим посиланням.

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