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"У третьому класі забив бабцю..." DZIDZIO ошелешив моторошною заявою на "Голосі"

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Представник журі українського вокального проекту "Голос. Діти", епатажний співак DZIDZIO (Михайло Хома) ошелешив раптовою заявою під час першого випуску шоу.

Так, артист згадав страшну історію з дитинства, коли два роки жив з упевненістю, що "забив" свою бабусю. Відео з моторошним зізнанням Дзідзьо опубліковане на YouTube-каналі "Голос. Дiти-5" (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

DZIDZIO

DZIDZIO

YouTube

"У третьому класі я бабусю забив... Ми грали у "війнушки", стріляли горохом. Я потрапив їй в шию, а через тиждень нам прийшла телеграма – бабця померла. Уявляєте, я два роки з цим жив, думав що я її забив. Виявилося, що вона просто померла, бо була старенькою. А я цілих два роки переживав", – ошелешив DZIDZIO публіку.

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У залі бурхливо відреагували на зізнання співака. Спочатку було видно, що публіка була спантеличена і навіть налякана висловлюванням Дзідзьо. Після того, як він пояснив все всі деталі "інциденту", судді та глядачі розсміялися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший випуск п'ятого сезону проекту "Голос. Діти" відбувся в неділю, 26 травня. Всі подробиці випуску читайте за цим посиланням.

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Тема
"Голос. Діти"
Особи
Михайло Хома ("Дзідзьо")група DZIDZIO
Теги
Голос. Дітишоу-бизнес
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