"У тебе український говір": екс-наречена Козловського розповіла, як її цькували в Москві

Блогер і телеведуча, зірка одного з сезонів українського "Холостяка" Раміна Есхакзай, екс-наречена українського поп-співака Віталія Козловського розповіла про те, як намагалася побудувати кар'єру актриси в Москві і зіткнулася з публічним цькуванням через те, що вона – українка.

Так, в інтерв'ю для шоу "Слава +" вона поділилася особистою історією, через яку пізніше впала в депресію. Випуск шоу опублікований в YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Раміна близько двох років тому, після розставання з Козловським поїхала з Києва у Росію. Для того, щоб там влаштувати своє життя і кар'єру, вона в Україні продала авто. Після переїзду дівчина пішла вчитися на акторські курси, проте під час навчання зіткнулася з неприємностями і упередженим ставленням через те, що вона – українка.

Так, одна з викладачок буквально "зацькувала" блогершу через український говір. Після закінчення курсів Раміні поставили необгрунтовано низький бал, що її засмутило і "вибило з колії".

"Мені настільки набридла ситуація, яка склалася навколо "Холостяка" і Віталія Козловського, що я вирішила звалити в Москву. Знайшла там акторські курси і пішла вчитися. Навчалася кожен день з ранку до вечора. Після курсів у мене була депресія, вони придушували мою віру в себе", – поділилася телезірка.

"Там навчалися люди з вищою акторською освітою, а в Москві є прикол, що якщо ти закінчив один з п'яти вузів – ти крутий. А я з України, мені було складно. У Києві у мене була машина, і популярність поруч з Козловським, а тут я продала машину, їздила на метро, все робила сама. Комфорту не було. Плюс до цього, хоч я розмовляю російською мовою, мені дорікали в українському говорі. Інших підбадьорювали, а в мене зовсім не вірили", – продовжила скаржитися екс-наречена українського співака.

Раміна Есхакзай у Слави Дьоміна YouTube

Крім цього, вона уточнила, що після закінчення курсів їй поставили необ'єктивно низький бал, і є ймовірність того, що так вчинили саме через її українського походження.

"Мені взагалі поставили трійку, такий низький бал був тільки у двох людей. Це мене засмутило, тому що я приїхала реалізовувати свою мрію а мені сказали "стоп, ти не талановита, у тебе український говір і взагалі чого ти хочеш?". Я лежала вдома, я жерла, ходила на масовки. Зате зараз мені гроші йдуть саме з Москви", – підсумувала Раміна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Раміна Есхакзай і Віталій Козловський зустрічалися в 2017 році. Після розставання з Раміною у співака настав нелегкий період, який він переживав в Instagram віршами і сумними фото. Однак пізніше Козловський випустив новий кліп, за сюжетом якого він возз'єднується з коханою після розставання.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!