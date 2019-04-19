ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"У тебе український говір": екс-наречена Козловського розповіла, як її цькували в Москві

1.4тЧитати матеріал російською

Блогер і телеведуча, зірка одного з сезонів українського "Холостяка" Раміна Есхакзай, екс-наречена українського поп-співака Віталія Козловського розповіла про те, як намагалася побудувати кар'єру актриси в Москві і зіткнулася з публічним цькуванням через те, що вона – українка.

Так, в інтерв'ю для шоу "Слава +" вона поділилася особистою історією, через яку пізніше впала в депресію. Випуск шоу опублікований в YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Раміна близько двох років тому, після розставання з Козловським поїхала з Києва у Росію. Для того, щоб там влаштувати своє життя і кар'єру, вона в Україні продала авто. Після переїзду дівчина пішла вчитися на акторські курси, проте під час навчання зіткнулася з неприємностями і упередженим ставленням через те, що вона – українка.

"У тебе український говір": екс-наречена Козловського розповіла, як її цькували в Москві

Так, одна з викладачок буквально "зацькувала" блогершу через український говір. Після закінчення курсів Раміні поставили необгрунтовано низький бал, що її засмутило і "вибило з колії".

Новини
Екс-наречена Козловського схвилювала мережу гарячим фото

"Мені настільки набридла ситуація, яка склалася навколо "Холостяка" і Віталія Козловського, що я вирішила звалити в Москву. Знайшла там акторські курси і пішла вчитися. Навчалася кожен день з ранку до вечора. Після курсів у мене була депресія, вони придушували мою віру в себе", – поділилася телезірка.

"Там навчалися люди з вищою акторською освітою, а в Москві є прикол, що якщо ти закінчив один з п'яти вузів – ти крутий. А я з України, мені було складно. У Києві у мене була машина, і популярність поруч з Козловським, а тут я продала машину, їздила на метро, все робила сама. Комфорту не було. Плюс до цього, хоч я розмовляю російською мовою, мені дорікали в українському говорі. Інших підбадьорювали, а в мене зовсім не вірили", – продовжила скаржитися екс-наречена українського співака.

Раміна Есхакзай у Слави Дьоміна

Раміна Есхакзай у Слави Дьоміна

YouTube

Крім цього, вона уточнила, що після закінчення курсів їй поставили необ'єктивно низький бал, і є ймовірність того, що так вчинили саме через її українського походження.

"Мені взагалі поставили трійку, такий низький бал був тільки у двох людей. Це мене засмутило, тому що я приїхала реалізовувати свою мрію а мені сказали "стоп, ти не талановита, у тебе український говір і взагалі чого ти хочеш?". Я лежала вдома, я жерла, ходила на масовки. Зате зараз мені гроші йдуть саме з Москви", – підсумувала Раміна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Раміна Есхакзай і Віталій Козловський зустрічалися в 2017 році. Після розставання з Раміною у співака настав нелегкий період, який він переживав в Instagram віршами і сумними фото. Однак пізніше Козловський випустив новий кліп, за сюжетом якого він возз'єднується з коханою після розставання.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особи
Раміна ЕсхакзайВіталій Козловський
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
6
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки