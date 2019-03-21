У Росії похоронять трагічно померлу Юлію Началову: що відомо

У четвер, 21 березня в російській столиці Москві пройдуть похорони відомої поп-співачки Юлії Началової, яка трагічно померла після боротьби з важкою хворобою 16 березня.

Церемонія прощання відбудеться відбудеться в ритуальному залі на Троєкуровському кладовищі, де і буде похована артистка. Траурний захід буде проходити з 12:00 до 14:00 за московським часом (з 11:00 до 13:00 за київським), пише МК.Ru.

Родичі Юлі заборонили відеозйомку в ритуальному залі і на самому похороні.

Юлія Началова Instagram @julianachalova

Відзначимо, Юлію Началову поховають на 17-ій дільниці Троєкуровського кладовища поруч з засновником НТВ, російським політологом Ігорем Малашенком, которий наклав на себе руки в Іспанії.

Відзначимо, раніше навколо похорону Началової в Москві розгорівся скандал. Родичі померлої співачки подали заявку на поховання на Троєкуровському кладовищі, але департамент торгівлі і послуг мерії Москви відмовився виділяти безкоштовне місце. Чиновники заявили, що винятків для сім'ї Началової бути не може, і за місце потрібно заплатити 1 300 000 рублів

Нагадаємо, що 38-річна Юлія Началова останні дні свого життя перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована в реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли і інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис і гангрена.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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