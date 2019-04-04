МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки

379Читати матеріал російською

У середу, 3 квітня, в нью-йоркському Radio City Music Hall відбулася прем'єра заключного сезону серіалу HBO "Гра престолів".

На заході були присутні автори проекту і його актори, які зіграли у фінальному та попередніх сезонах: Пітер Дінклейдж, Емілія Кларк, Кіт Герінґтон, Софі Тернер, Мейсі Вільямс та інші.

У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
Новини
Всі помруть? Новий похмурий тизер "Гри престолів-8" викликав переполох в мережі
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки
У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки

Нагадаємо, перша серія фінального восьмого сезону "Гри престолів" вийде на екрани в США 14 квітня, а буквально через декілька днів з'явиться дубляж російською та українською мовами. Раніше НВО представив повний трейлер своїх новинок, де показав нарізку з "Гри престолів".

Дивіться також на OBOZREVATEL, як британська актриса Мейсі Вільямс, яка зіграла в популярному серіалі "Гра престолів" роль Арьї Старк, налякала фанів випадковим спойлером 8-го, фінального сезону.

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.

Особи
Кіт ХарінгтонЕмілія Кларк
Місце
СШАНью Йорк
Теги
серіалГра престолів 8
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки