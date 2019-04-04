У Нью-Йорку відбулася прем'єра ''Гри престолів-8'': яскраві фото з червоної доріжки

У середу, 3 квітня, в нью-йоркському Radio City Music Hall відбулася прем'єра заключного сезону серіалу HBO "Гра престолів".

На заході були присутні автори проекту і його актори, які зіграли у фінальному та попередніх сезонах: Пітер Дінклейдж, Емілія Кларк, Кіт Герінґтон, Софі Тернер, Мейсі Вільямс та інші.

Нагадаємо, перша серія фінального восьмого сезону "Гри престолів" вийде на екрани в США 14 квітня, а буквально через декілька днів з'явиться дубляж російською та українською мовами. Раніше НВО представив повний трейлер своїх новинок, де показав нарізку з "Гри престолів".

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