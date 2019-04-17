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У міні і леопардових ботфортах: 65-річна російська співачка вразила відвертим танцем

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Російська співачка українського походження Любов Успенська продемонструвала відвертий танець у зухвалому вбранні перед молодим репером CYGO (Сайґо).

Так, артисти знімають кліп на спільну пісню, який планують презентувати незабаром. Перед камерами 65-річна Успенська танцювала в екстремально коротких шортах і ботфортах із леопардовим принтом. Ролик зі знімального майданчика показав Telegram-канал "Только никому" (відео дивіться в кінці новини).

"Бабуся хайпує. Вогняна Любов Успенська в ботфортах "на леопарді" знімає фіт із Сайґо. Нормально так дає жару в 65 років! Тусовка активно обговорює, що він в гонитві за хайпом зовсім із глузду з'їхав", – висміяли спільну роботу репера з Успенською.

Любов Успенська (скріншот відео)

Любов Успенська (скріншот відео)

Telegram-канал "Только никому"

Спільна пісня Успенської і CYGO отримала назву "Чорна троянда". Дует вже записав трек на студії, однак поки не оприлюднив готовий реліз. Що стосується майбутнього кліпу – його концепцію тримають у суворій таємниці.

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Зазначимо, що раніше Любов Успенська і CYGO вже співали в дуеті знаменитий хіт репера PANDA E. Тоді дует зірки російського шансону і молодого виконавця спровокував ажіотаж серед користувачів мережі (ролик спільного виступу дивіться нижче).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Любов Успенська позбулася бізнесу в РФ. Не так давно вона відкрила караоке-бар. У зв'язку зі значним підвищенням вартості оренди приміщення заклад довелося закрити.

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Особа
Любов Успенська
Тег
Новини Росії
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