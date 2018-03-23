У Києві презентували унікальний музичний додаток Louder.me.

Його особливість полягає в тому, що Louder.me ставить всіх музикантів у рівне становище, і дозволяє слухачам вершити їх долю. "Обозреватель" пропонує детальніше дізнатися про новий додатку.

Розробником є ​​Євген Тимчик - фронтмен двох важких груп The Nietzsche і Septa. Він не з чуток знає, як нелегко доводиться в Україні навіть популярним неформатним групам, не кажучи вже про молодих.

Фото: Олександра Фурзікова

"Ідея проекту витала у повітрі й ми дуже раді, що саме нашій команді вдалося стати на шлях її реалізації. Якщо ми говоримо про сьогоднішні стрімінгові сервісах, великі лейбли, у принципі, їх багато, але величезний пласт дійсно талановитих музикантів залишається невідомими. Вони, можливо, навіть більш талановиті, ніж ті, хто очолюють багато чартів", - пояснюють творці Louder.me.

Фото: Олександра Фурзікова

Наприклад, стрімінговий сервіс Spotify рекомендує користувачам слухати ту музику, в якій більше 500 прослуховувань. Тобто, інші просто не будуть рекомендуватися слухачам.

Для того, щоб залити свою музику на Louder.me, необхідно пройти кілька етапів премодерації. Це не повинні бути демо- або домашні записи треків. Якщо у команди є сумніви з приводу того, чи є людина автором пісні, вона проходить процес верифікації.

Однак головними модераторами контенту є слухачі - саме їх оцінки впливають на рейтинг виконавців.

У додатку є два режими - "аркада" і "турнір". В майбутньому творці сервісу збираються організувати масштабний фестиваль, на якому виступлять переможці "турнірів".

Louder.me

До слова, у 2017 році Louder.me приїжджали зі своїми сценами на два найбільших фестивалі - Zaxidfest і "Файне Мiсто". За словами Євгена Тимчика, на "Файне Мiсто" вони планували приїхати з наметом і маленькими колонками, але абсолютно несподівано все переросло у повноцінну сцену з пристойним світлом і звуком, де молоді гурти в форматі джемів і баттлів змогли показати себе.

Louder.me

Відзначимо, що як майданчик для артистів, так і сервіс для слухачів є безкоштовними.

У самому додатку слухач може відфільтрувати пісні за жанрами і країнами. Незабаром з'явиться можливість фільтрувати треки за мовою виконання. Відкривши Louder.me, слухач отримує доступ до відібраних премодерацією треків. Якщо користувач натисне на play, він зможе послухати трек 10 секунд і прийняти рішення, подобається він чи ні. Коли слухач поставить лайк, пісня потрапить в його плейлист, а також підніметься в загальному рейтингу.

Louder.me

Під час презентації додатку, яка відбулася 21 березня в клубі BelEtage, виступили популярна інді-група Vivienne Mort і електронний музикант Cape Cod.

Vivienne Mort Фото: Юрій Грязнов

Vivienne Mort Фото: Юрій Грязнов

Vivienne Mort Фото: Юрій Грязнов

Vivienne Mort Фото: Юрій Грязнов

Vivienne Mort Фото: Юрій Грязнов

Гостями заходу стали українські музиканти - як початківці, так і вже добре відомі, концертні організатори, букери, журналісти, редактори і всі, хто так чи інакше створюють музичну індустрію в Україні.

Настя Прудіус (KOLA) і Євген Тимчик Фото: Олександра Фурзікова

The Erised Фото: Олександра Фурзікова

Юрій Юрченко Фото: Олександра Фурзікова

VILNA Фото: Олександра Фурзікова

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