У Карпатах було дуже холодно, але нас гріла доброта українців - Жан Рено

Знаменитий французький актор Жан Рено, зірка картин "Леон", "Французький поцілунок" відвідав з колегами Київ. В українській столиці 69-річний артист знімається у франко-українському фільмі "Останній крок"("The Last Step"), робота над яким раніше проходила в лісах Закарпаття.

У четвер, 22 березня, в Києві пройшла прес-конференція представників і акторів фільму, в ході якої Жан Рено, режисер Фредерік Петіжан, актриса Сара Лінд та інші учасники виробництва "Останнього кроку" відповіли на питання журналістів.

Сара Лінд і Жан Рено

Про що шкодує легенда французького кіно, приїхавши до України, як на його житті позначилася бідність батьків і чому артист не поспішає дарувати дітям акторське майбутнє - в матеріалу "Обозревателя".

Про фільм

У бесіді з представниками ЗМІ Рено зізнався, що "Останній крок" зацікавив його атмосферою відчуження, самотності, з якою йому доводилося працювати раніше. Вся справа в тому, що у франко-українській картині актор також зіграє найманого вбивцю на ім'я Генрі, при цьому, як запевнив журналістів режисер фільму, спільного між "Останнім кроком" і культовим "Леоном" нічого немає.

Генрі - розшукуваний найманець, він ховається і живе в самоті в густих лісах, які Фредерік Петіжан відшукав в Закарпатті. На березі невеликого озера вбивця розбив намет, навколо нього на милі ні душі.

Сара Лінд і Жан Рено

Одного разу після аварії зі снігоходом до намету Генрі ледь живою добирається незнайомка (Сара Лінд). Дівчина буквально знаходиться при смерті, і найманець, якому куди звичніше позбавляти людей життя, ніж рятувати їх, вирішує їй допомогти.

"Сюжет фільму привернув оточенням, атмосферою відчуження. Озеро, ліс навколо і знову самотність. Мені подобаються персонажі такого типу, це такий же самотній хлопець, яким був Леон", - зазначив Рено.

Після зйомок сцен в Закарпатті група приїхала до Києва, де зніме ряд епізодів на Подолі, міських вулицях і в столичному метро.

Фредерік Петіжан, Сара Лінд і Жан Рено

"Працюючи над сюжетом "Останнього кроку", я навіть не замислювався про фільм "Леон". Це один з моїх улюблених фільмів, дуже глибока картина. Але я не намагався повторити що-небудь. Безумовно, я був би радий такому ж успіху нашого фільму, але "Останній крок" буде кардинально відрізнятися", - запевнив журналістів режисер Фредерік Петіжан.

Жан Рено про перебування в Україні

Подивитися столицю України Рено ще фізично не встиг, проте зізнався, що неодмінно спробує знайти час для прогулянки містом. Разом з цим артист відзначив, що був шокований красою Закарпаття, де також розкуштував і страви української кухні.

"Побувавши в Карпатах, я просто був шокований. Це дуже гарне місце. Так, було дуже холодно на зйомках, але щоранку ми прокидалися і бачили навколо просто магічний ліс. Природа Карпат неймовірна. При цьому нас зігрівала дружелюбність українців, люди дуже добрі, що не могло не радувати", - поділився він.

За словами Рено, бути туристом, на жаль, йому просто не дозволяє професія.

"Через роботу я не встигаю бути туристом. Одного разу я брав участь в зйомках, які тривали дев'ять місяців і проходили по всьому світові, в різних країнах, різних містах. І я все одно не був туристом. Мене запитували, чи бачив я те чи інше, чи відвідував якісь відомі місця, але ні, у мене не було такої можливості. Коли ми працюємо, я не можу просто взяти камеру і піти фотографувати церкви, дивитися музеї", - пояснив актор.

Жан Рено

Почуттю відповідальності та вихованню настільки скрупульозного підходу до роботи, як згадав Рено, слугувало його минуле.

"Я ріс в доволі бідній родині і звик, що спочатку повинен зробити свою роботу. Наступного тижня у мене буде більше вільного часу, можливо, влаштую собі екскурсію містом", - додав він.

Жанр Рено про професію і життя актора

"Я люблю життя, я люблю свою роботу, люблю людей, з якими я працюю", - вказав актор, відповідаючи на запитання ЗМІ про прийдешнє 70-річчя. Зірка "Леона" запевнив, що навіть не думає про наближення ювілею.

Сара Лінд і Жан Рено

Інформація, яка раніше з'явилася в ЗМІ, що Рено нібито йде з кіно після зйомок "Останнього кроку", виявилася фейковою. Актор запевнив, що багато думає про можливі ролі і сюжети, проте розкривати карти не став.

Незважаючи на свою любов до кінематографа, в якому Рено задіяний вже більше 30 років, підштовхувати дітей до акторського майбутнього він не має наміру. За словами артиста, це досить складна професія, до якої його діти повинні дійти самостійно.

"На щастя, ніхто (з дітей серйозно не захоплюється кінематографом - Ред.) Але ось мій син захоплюється співом, і у нього чудово виходить. Мій дядько був оперним співаком і хороший голос, очевидно, передався моїй сестрі і моєму старшому синові. Одна з дочок працює в сфері кіно, але вона не актриса. Та ви знаєте, я щасливий. Я не схиляв дітей до цієї сфери, це дуже важкий бізнес. До того ж він може бути вельми жорстоким з людьми", - пояснив артист .

Сара Лінд і Жан Рено

Сара Лінд, Жан Рено і Девід Гясі

Як повідомлялося раніше, знімаючись в Закарпатті, Рено навіть вивчив кілька українських слів. Наскільки широкий словниковий запас артиста, невідомо. При цьому під час прес-конференції в Києві він неодноразово дякував журналістам щирим і старанним "Дякую".

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