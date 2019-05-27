"Це щось неймовірне!" Учасниця "Голос. Діти" підняла на ноги зірок у журі

Учасниця нового сезону "Голос. Діти", перший випуск якого відбувся в неділю, 26 травня, на каналі "1+1", Софія Винник вразила мережу своїм виступом на сліпих прослуховуваннях.

Відео з'явилося на YouTube-каналі шоу. Дівчинка заспівала хіт "Чекаю. Цьом" DZIDZIO з Олею Цибульською.

Софія Винник підняла зал Скрін з відео

Зазначимо, що сам DZIDZIO сидів серед журі й повернувся у перші ж секунди виступу Софії. Незабаром після цього повернулися й інші судді: Джамала, Позитив і Надя Дорофєєва. Всі вони пустилися в танок, а після цього DZIDZIO ще й вийшов заспівати з дівчинкою на біс.

Судді "Голос. Діти" пустилися в танок Скрін з відео

DZIDZIO впав на коліна Скрін з відео

У мережі також оцінили виступ Софії на найвищому рівні. Відео зібрало більше 2 тисяч лайків і всього декілька десятків дизлайків.

"Магічний тембр, слухалося легко", "Молодець, бажаю перемоги!!", "У першому епізоді найкращий виступ для мене!!!", "Богиня, янголятко, просто шикарна дівчинка", "Це просто космічний виступ і талановита дівчинка", — написали в коментарях.

Крім того, дуже багато написали в коментарях, що виступ Софії нагадав їм спів Гульназ Хасанової з останнього сезону дорослого "Голосу", де вона також співала "Чекаю. Цьом". Вона вилетіла на стадії "Нокаут", поступившись учаснику Нацвідбору на Євробачення Андрію Хайату.

Пропонуємо порівняти виступ двох співачок і вибрати, котра з них сподобалася вам більше.

Софія Винник

Гульназ Хасанова

А ось і оригінальна версія пісні від DZIDZIO з Олею Цибульською.

Як повідомляв OBOZREVATEL, DZIDZIO (Михайло Хома) ошелешив раптовою заявою під час першого випуску шоу. Артист згадав страшну історію з дитинства, коли два роки жив із упевненістю, що "вбив" свою бабусю.

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