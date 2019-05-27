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"Це щось неймовірне!" Учасниця "Голос. Діти" підняла на ноги зірок у журі

5.2тЧитати матеріал російською

Учасниця нового сезону "Голос. Діти", перший випуск якого відбувся в неділю, 26 травня, на каналі "1+1", Софія Винник вразила мережу своїм виступом на сліпих прослуховуваннях.

Відео з'явилося на YouTube-каналі шоу. Дівчинка заспівала хіт "Чекаю. Цьом" DZIDZIO з Олею Цибульською.

Софія Винник підняла зал

Софія Винник підняла зал

Скрін з відео

Зазначимо, що сам DZIDZIO сидів серед журі й повернувся у перші ж секунди виступу Софії. Незабаром після цього повернулися й інші судді: Джамала, Позитив і Надя Дорофєєва. Всі вони пустилися в танок, а після цього DZIDZIO ще й вийшов заспівати з дівчинкою на біс.

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Судді "Голос. Діти" пустилися в танок

Судді "Голос. Діти" пустилися в танок

Скрін з відео

DZIDZIO впав на коліна

DZIDZIO впав на коліна

Скрін з відео

У мережі також оцінили виступ Софії на найвищому рівні. Відео зібрало більше 2 тисяч лайків і всього декілька десятків дизлайків.

"Магічний тембр, слухалося легко", "Молодець, бажаю перемоги!!", "У першому епізоді найкращий виступ для мене!!!", "Богиня, янголятко, просто шикарна дівчинка", "Це просто космічний виступ і талановита дівчинка", — написали в коментарях.

"Це щось неймовірне!" Учасниця "Голос. Діти" підняла на ноги зірок у журі

Крім того, дуже багато написали в коментарях, що виступ Софії нагадав їм спів Гульназ Хасанової з останнього сезону дорослого "Голосу", де вона також співала "Чекаю. Цьом". Вона вилетіла на стадії "Нокаут", поступившись учаснику Нацвідбору на Євробачення Андрію Хайату.

"Це щось неймовірне!" Учасниця "Голос. Діти" підняла на ноги зірок у журі

Пропонуємо порівняти виступ двох співачок і вибрати, котра з них сподобалася вам більше.

Софія Винник

Гульназ Хасанова

А ось і оригінальна версія пісні від DZIDZIO з Олею Цибульською.

Як повідомляв OBOZREVATEL, DZIDZIO (Михайло Хома) ошелешив раптовою заявою під час першого випуску шоу. Артист згадав страшну історію з дитинства, коли два роки жив із упевненістю, що "вбив" свою бабусю.

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Особи
Надія ДорофєєваОлексій Завгородній (Позитив)Джамалагрупа DZIDZIO
Місце
Україна
Тег
Голос. Діти
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