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"Це провал!" Виступ Кошової в фіналі "Голос. Діти" викликав палкі суперечки в мережі

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Варвара Кошова – дочка зірки студії "Квартал 95" Євгена Кошового викликала запеклі суперечки в мережі виступом у фіналі п'ятого сезону проекту "Голос. Діти".

11-річна дівчинка заспівала пісню "Крила" своєї наставниці Джамали, однак, як зазначили користувачі мережі, вона не потрапляла в ноти і в цілому не дуже добре впоралася з завданням. Відео виступу Кошової опубліковано на YouTube (дивіться ролик в кінці новини).

Читайте всі подробиці суперфіналу шоу "Голос. Діти" на OBOZREVATEL.

Варвара Кошова в фіналі "Голос. Діти"

Варвара Кошова в фіналі "Голос. Діти"

Instagram @golos.dity

Багато фанатів "Голосу" відзначили, що в тому, що дівчинка виступила не кращим чином, винна її тренер Джамала, яка вибрала для учасниці невдалу пісню.

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"Жах! Що за пісні їй дають співати? Це провал", – обурилися глядачі.

"Слабенька пісня для фіналу, як ніби в ноти не потрапляє. Нічого проти Варі не маю, ви не подумайте, але Джамала з піснею промахнулася. Це завал..." – додали інші.

"Це провал!" Виступ Кошової в фіналі "Голос. Діти" викликав палкі суперечки в мережі
"Це провал!" Виступ Кошової в фіналі "Голос. Діти" викликав палкі суперечки в мережі
"Це провал!" Виступ Кошової в фіналі "Голос. Діти" викликав палкі суперечки в мережі
"Це провал!" Виступ Кошової в фіналі "Голос. Діти" викликав палкі суперечки в мережі
"Це провал!" Виступ Кошової в фіналі "Голос. Діти" викликав палкі суперечки в мережі
"Це провал!" Виступ Кошової в фіналі "Голос. Діти" викликав палкі суперечки в мережі
"Це провал!" Виступ Кошової в фіналі "Голос. Діти" викликав палкі суперечки в мережі

У той же час користувачі мережі вказали, що по Варварі було видно – вона дуже старалася. Величезна кількість глядачів написала, незважаючи ні на що, Кошова – дуже талановита співачка і заслужила перемоги в "Голос. Діти".

"Голосок зірвався трохи. Перехвилювався дівчинка. Ну і пісня доросла. Але боєць же! Молодець! Бути в прямих ефірах – уже велика перемога", – похвалили Варю фанати.

"Це провал!" Виступ Кошової в фіналі "Голос. Діти" викликав палкі суперечки в мережі
"Це провал!" Виступ Кошової в фіналі "Голос. Діти" викликав палкі суперечки в мережі
"Це провал!" Виступ Кошової в фіналі "Голос. Діти" викликав палкі суперечки в мережі
"Це провал!" Виступ Кошової в фіналі "Голос. Діти" викликав палкі суперечки в мережі
"Це провал!" Виступ Кошової в фіналі "Голос. Діти" викликав палкі суперечки в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Варвара Кошова зухвало пожартувала про президента України Володимир Зеленський, заявивши, що він особисто підтримує її в проекті "Голос. Діти". "Ну я ж на виборах його підтримувала", – блискуче пожартувала Варя.

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Тема
"Голос. Діти"
Особи
Варвара КошоваЄвген КошовийДжамаластудія "95 квартал"
Теги
95 КварталГолос. Діти
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
А назовите хоть одну "нормальную" песню, которую исполняли участники команды Джамалы. Они все провальные
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Anin Georgij
Anin Georgij
Мудачье обозное, включайте остатки мозгов, когда пишете заголовок к тесту.
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