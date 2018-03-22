УкрEngРус
Регистрация
СпортДля неї

"Це потрібно побачити": Роговцева пояснила, чому їздить у зону АТО

1.9тЧитати новину російською

Народна артистка України Ада Роговцева поділилася зворушливою історією про українського військовослужбовця, яка сталася з нею під час однієї з поїздок на Донбас.

Роговцева розповіла, що часто відвідує українських військових на передовій, і одного разу вона зустріла там молодого хлопця без ноги, який, незважаючи на поранення, все одно залишився служити в АТО. Його історія вразила артистку до глибини душі, і через таких людей, в першу чергу, вона і продовжує їздити в зону бойових дій, пише СпеЦкор.

Ада Миколаївна зазначила, що випадок стався під час її поїздки на Донбас в серпні кілька років тому. Тоді вона відвідала батальйон, який знаходився всього за 14 кілометрів від лінії вогню.

Ада Роговцева

Единтсвенная

Новини
"Нам пощастило жити в вашу епоху": Роговцевій вручили премію Довженка

"Я завжди розповідаю одну історію дуже часто, тому що мені боляче. Колись на День Незалежності ми приїхали з виставою в один із батальйонів там, у зоні АТО. Солдатики вишикувалися у ряд, щоб нас привітати. І серед всіх я побачила одного високого хлопця, який стояв на рівні з усіма без однієї ноги, на милицях. Я тоді запитала у командира батальйону, чому він з таким пораненням не вдома, і дізналася, що цей солдат - кращий боєць тут. Він воював, після чергового обстрілу залишився без ноги, трохи підлікуватися в госпіталі і повернувся на передову. Причому, власну машину переобладнав під кулемет, і продовжує захищати наш мир і спокій так, що з лінії фронту його не витягнеш. Це неможливо передати або розповісти, це потрібно побачити", - поділилася Роговцева, наголосивши, що саме через таких самовідданих чоловіків вона так часто їздить у зону бойових дій.

Як повідомляв "Обозреватель", народна артистка України Ада Роговцева "зізналася в любові" режисерові гучного фільму "Кіборги" Ахтему Сеітаблаєву.

Особа
Ада Роговцева
Поділитися у Facebook

Наші блоги