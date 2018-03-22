"Це потрібно побачити": Роговцева пояснила, чому їздить у зону АТО

Народна артистка України Ада Роговцева поділилася зворушливою історією про українського військовослужбовця, яка сталася з нею під час однієї з поїздок на Донбас.

Роговцева розповіла, що часто відвідує українських військових на передовій, і одного разу вона зустріла там молодого хлопця без ноги, який, незважаючи на поранення, все одно залишився служити в АТО. Його історія вразила артистку до глибини душі, і через таких людей, в першу чергу, вона і продовжує їздити в зону бойових дій, пише СпеЦкор.

Ада Миколаївна зазначила, що випадок стався під час її поїздки на Донбас в серпні кілька років тому. Тоді вона відвідала батальйон, який знаходився всього за 14 кілометрів від лінії вогню.

Ада Роговцева Единтсвенная

"Я завжди розповідаю одну історію дуже часто, тому що мені боляче. Колись на День Незалежності ми приїхали з виставою в один із батальйонів там, у зоні АТО. Солдатики вишикувалися у ряд, щоб нас привітати. І серед всіх я побачила одного високого хлопця, який стояв на рівні з усіма без однієї ноги, на милицях. Я тоді запитала у командира батальйону, чому він з таким пораненням не вдома, і дізналася, що цей солдат - кращий боєць тут. Він воював, після чергового обстрілу залишився без ноги, трохи підлікуватися в госпіталі і повернувся на передову. Причому, власну машину переобладнав під кулемет, і продовжує захищати наш мир і спокій так, що з лінії фронту його не витягнеш. Це неможливо передати або розповісти, це потрібно побачити", - поділилася Роговцева, наголосивши, що саме через таких самовідданих чоловіків вона так часто їздить у зону бойових дій.

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