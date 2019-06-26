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"Це неймовірно!" Добринін висловився про вагітність переможниці "Холостяка"

1.1тЧитати матеріал російською

Герой шоу "Холостяк-9" Микита Добринін висловився про вагітність переможниці проекту Дарини Квіткової.

За його словами, вони продовжили з Дариною стосунки після закінчення шоу й нині живуть разом. Що ж до поповнення в їхній парі — чутки про вагітність дівчини поки передчасні, хоча він уже готовий до батьківства. Про це йшлося в інтерв'ю Микити для видання Clutch (дивіться відео в кінці сторінки).

Повідомляється, що Добринін і Квіткова не планують поповнення найближчим часом, оскільки ставляться до вагітності усвідомлено.

Микита Добринін і Дарина Квіткова

Микита Добринін і Дарина Квіткова

instagram.com/holostyakstb

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"У мене було декілька таких ситуацій, коли були підозри, що дівчина вагітна. Щоразу я дуже нервував. Зараз розумію чому. Тому що розумів, що не ця жінка повинна бути матір'ю моїх дітей. Зараз я з цього приводу спокійний. Вважаю, що діти це неймовірно, прекрасно і дуже складно. Бачу на прикладі своїх друзів, але це дуже круто", — розговорився Микита.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. 25 учасниць намагалися здивувати головного героя. До останнього випуску у фіналі залишилися дві дівчини: Лілія і Даша.

Фінальні побачення почалися дуже погано. Дівчата стали вередувати. Але завершилося все з пристрастю: Микита роздягнув учасниць.

У результаті головний герой відправив Лілію додому, а Даші одягнув на палець знакову каблучку. Вибір Добриніна викликав ажіотаж у мережі. Користувачі помітили важливий нюанс: Даша прийшла на фінальну церемонію у білій сукні, а Лілія — у чорній. Через це шанувальники шоу порахували, що вибір був відомий заздалегідь.

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Тема
Шоу "Холостяк-9"
Особи
Микита ДобринінДаша Квіткова
Тег
Холостяк-9
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