"Це був пи**ець": фіналістки "Холостяк-9" влаштували Добриніну випробування

У 12 випуску шоу "Холостяк-9" фіналістки Даша і Лілія почали вередувати перед Микитою Добриніним.

Головному герою довелося стримуватися, щоб останні побачення в Італії не були остаточно зіпсовані. OBOZREVATEL стежив за тим, що трапилося.

Першою на останнє побачення пішла Даша. Дівчина з самого початку поставила неприємний тон зустрічі.

Даша зіпсувала початок побачення з Микитою Добриніним Інстаграм "Холостяк СТБ"

"Я зла на тебе. Я тобі зараз буду говорити все, що у мене накопичилося в душі. Твої слова на останній церемонії мене сильно зачепили й образили (про те, що дівчина намагалася сподобатися батькам. – Ред.). Я не вперше на свою адресу чую, що я підігрую, переграю, я просто легка, позитивна, я все сприймаю так, це не означає, що я намагаюся грати і перегравати. Мені хочеться, щоб ти перестав шукати в моїй поведінці підводні камені", – сказала фіналістка.

Даша незадоволена, що Микита шукає в поведінці підводні камені holostyakstb

Вона заявила, що в душі у неї такі ж грім і блискавки, як на задньому фоні. Микита запропонував висловити все, що її хвилює. Як з'ясувалося, Даша багато разів уявляла цю розмову. Вона думала, що кричатиме на Добриніна. Але на останньому побаченні вирішила цього не робити, щоб усе не зіпсувати. Це її і турбувало. Настрій був зіпсований.

"Я не намагаюся бути акуратною. Якби я хотіла тебе образити, я б тебе образила", – зізналася дівчина, за кадром додавши, що вони перетворилися в парочку, яка ходить вулицями і з'ясовує стосунки.

Розмова також не клеїлася, коли вони вирушили в ресторан. Микита розпитував Дашу, як будуть поводитися після проекту, щоб знати, чого чекати від можливих стосунків. Але питання застали дівчину зненацька.

"Я була готова після побачення їхати додому. Це був пі**ець просто, у мене інших слів просто немає", – пізніше зізналася вона.

Побачення з Лілією теж почалися з примх. Микита запропонував помінятися ролями: дівчина повинна була виконувати його роль – брати на себе відповідальність, проявляти ініціативу, а він слідувати за нею.

Лілія і Добринін шукають прокат Instagram @ holostyakstb

Добринін запропонував відправитися на вулкан. Лілії сподобалася його ідея, але на момент відповідальності у неї почався ступор. Вона постійно повторювала: "ну Микита, ну ні". Усвідомивши, що справа не зрушиться з мертвої точки, головний герой запропонував орендувати машину. Але Лілія й тут почала плутатися. Вони увійшли в центр прокату, де дівчина показала, який можна взяти транспорт.

Instagram @ holostyakstb

Вона мала домовитися з менеджером, але й тут почалися капризи. Більше того, їм потрібна була карта, щоб дістатися до вулкана, а Лілія не хотіла ставити питання, хоча вона володіє англійською мовою.

Лілія вередувала Instagram @ holostyakstb

В результаті Лілія тицьнула менеджеру пальцем на картинку, а розмовляти далі відмовилася. Микиті довелося вести машину. Він намагався розговорити її англійською мовою, але вона принципово відмовлялася це робити, пояснивши, що соромиться. Мотивація так і залишилася незрозумілою для Добриніна. Квіти в подарунок також не принесли спокою. Незважаючи на всі ці капризи, Добриніну все одно потрібно вибрати одну з дівчат.

Лілія з Микитою Добриніним у машині Instagram / холостяк.стб

Напружена розмова в машині з Лілією

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!