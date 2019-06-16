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Трійця 2019: як відзначають українські зірки

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У неділю, 16 червня 2019 року християни східного обряду відзначають одне з найважливіших релігійних святДень Святої Трійці (Свята П'ятидесятниця, Зелені свята).

Українські зірки вітають своїх шанувальників в Instagram і демонструють, як відзначають свято.

Так знаменита телеведуча Ольга Фреймут опублікувала в своєму мікроблозі фото, зроблене у церкві. На ньому зірка позує з різними травами.

"Милі і побожні, щастя вашим родинам! Зі святом Трійці", — підписала кадр Фреймут.

Оксана Марченко опублікувала подібне фото і підписала його так:

"Дорогі друзі! Всіх з прийдешньою Трійцею! Нехай мир і любов живуть в ваших оселях! Сьогодні і завжди любіть один одного, бережіть, допомагайте. Ми всі різні, але ми все одно хочемо бути щасливими, чого я всім щиро бажаю!".

А Лілія Ребрик поділилася серією фото зі своєю сім'єю.

"Нууу ... добрий ранок! Зі святом Трійці!!!" —привітала Ребрик фоловерів.

Сім'я Лілії Ребрик

Сім'я Лілії Ребрик

instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з сім'єю

Лілія Ребрик з сім'єю

instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що не можна робити в Трійцю. Існують певні заборони, яких потрібно дотримуватися.

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Особи
Лілія РебрикОльга ФреймутОксана Марченко
Місце
Україна
Тег
свято
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