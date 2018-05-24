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СпортLady

Топлес-фотосесія Даші Астаф'євої підкорила Instagram

7.6тЧитати новину російською

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва вразила фанів новою гарячою фотосесією топлес.

На особистій сторінці в Instagram знаменитість опублікувала серію відвертих знімків, які вирішила залишити без подробиць.

"Фантастичні знімки моєї команди", - коротко зазначила модель.

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Всього за кілька годин фотографії Астаф'євої зібрали понад 6 тис. лайків. Фоловери зірки оцінили її зовнішність і фігуру в коментарях під постом.

"Прекрасна", "Вам дуже йде циліндр", "Даша, ви бомба", - відреагували користувачі соцмережі на ефектну фотосесію Астаф'євої.

Читайте також на OBOZREVATEL , як Оля Полякова пожартувала над зміною іміджу Даші Астаф'євої.

Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна
Об'єкти
соцмережіInstagram
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