Топлес-фотосесія Даші Астаф'євої підкорила Instagram

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва вразила фанів новою гарячою фотосесією топлес.

На особистій сторінці в Instagram знаменитість опублікувала серію відвертих знімків, які вирішила залишити без подробиць.

"Фантастичні знімки моєї команди", - коротко зазначила модель.

Всього за кілька годин фотографії Астаф'євої зібрали понад 6 тис. лайків. Фоловери зірки оцінили її зовнішність і фігуру в коментарях під постом.

"Прекрасна", "Вам дуже йде циліндр", "Даша, ви бомба", - відреагували користувачі соцмережі на ефектну фотосесію Астаф'євої.

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