Тіна Кароль блиснула оголеними грудьми: в мережі фурор

Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників відвертим знімком, на якому демонструє свої підтягнуті груди.

Артистка опублікувала на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram загадковий знімок, на яких зображене відкрите декольте Тіни.

Знімок викликав справжній фурор у мережі. Користувачі Instagram розхвалили поп-діву, назвавши її найніжнішою і найчуттєвішою співачкою на українській естраді.

"Ти вбиваєш, навіщо так чіпляти за душу?" – захопилися шанувальники Тіни.

"Як можна бути такою розкішною? Ми забули, як дихати", – додали фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль захопила шанувальників відвертим знімком, на якому вона позувала в білому прозорому топі без білизни. Звабливий наряд підкорив прихильників зірки, про що вони негайно повідомили їй у коментарях.