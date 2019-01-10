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Тіна Кароль блиснула оголеними грудьми: в мережі фурор

10.5тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників відвертим знімком, на якому демонструє свої підтягнуті груди.

Артистка опублікувала на особистій сторінці в соціальній мережі Instagram загадковий знімок, на яких зображене відкрите декольте Тіни.

Знімок викликав справжній фурор у мережі. Користувачі Instagram розхвалили поп-діву, назвавши її найніжнішою і найчуттєвішою співачкою на українській естраді.

"Ти вбиваєш, навіщо так чіпляти за душу?" – захопилися шанувальники Тіни.

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"Як можна бути такою розкішною? Ми забули, як дихати", – додали фоловери.

Тіна Кароль блиснула оголеними грудьми: в мережі фурор

Тіна Кароль блиснула оголеними грудьми: в мережі фурор

Тіна Кароль блиснула оголеними грудьми: в мережі фурор

Тіна Кароль блиснула оголеними грудьми: в мережі фурор

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль захопила шанувальників відвертим знімком, на якому вона позувала в білому прозорому топі без білизни. Звабливий наряд підкорив прихильників зірки, про що вони негайно повідомили їй у коментарях.

Читайте всі новини по темі "Новини" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини
Особа
Тіна Кароль
Тег
шоу-бизнес
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