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Тіло не забрали: в Росії розгорівся скандал навколо смерті відомого музиканта

6.1тЧитати матеріал російською

Тіло померлого 1 січня російського музиканта та композитора Кріса (Анатоля) Кельмі досі не забрали з моргу.

Про це "СтарХит" розповів рідний брат і директор співака Євген Суслін. Він також повідомив, що не може додзвонитися до дружини Кельмі з дня його смерті й не знає дати похорону.

Тіло, за його словами, знаходиться в Наро-Фомінськ морзі та чекає розтину. Без цієї процедури неможливо отримати документи про смерть.

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Кріс Кельмі

Кріс Кельмі

Legion-media

Його також обурив той факт, що сім'я Кельмі (дружина Людмила і син Крістіан) вирішила поховати артиста без публічної церемонії прощання. Суслін упевнений, що родичі не мають морального права позбавляти шанувальників можливості попрощатися з улюбленим музикантом.

"Ми зі старшим братом проти та впевнені, що похорони повинні бути публічними, з Крісом повинні попрощатися друзі та рідні. Мені телефонують друзі, а я навіть нічого не можу сказати про дату похорону. Це огидно", — зізнався Суслін.

Кріс Кельмі з дружиною

Кріс Кельмі з дружиною

Фото: Ломохов Анатолій, PhotoXPress.ru

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Також він заявив, що ще за життя говорив братові про те, що не претендує на його заповіт, проте його хвилює доля творчої спадщини і він боїться, що хіти потраплять до рук непрофесіоналів.

"Грошова тема для мене зараз не перша. Навіть не знаю, чи був у Кріса заповіт, але я йому ще за його життя говорив, що ні на що не претендую. Якщо документ є, копія повинна бути у нотаріуса, і якщо я один зі спадкоємців, мене викличуть. Поки ніякої інформації не надходило", — сказав брат померлого.

Євген Суслін

Євген Суслін

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, рідні російського музиканта Кріса Кельмі поділять багатомільйонний спадок.

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Особа
Кріс Кельмі
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнессмертьпліткиНовини Росіїскандали
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