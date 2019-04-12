''Ти не варта України'': MARUV розлютила мережу розпусним шоу перед росіянами

Українська співачка MARUV, переможниця Національного відбору на Євробачення-2019, похвалилася відвертим шоу в Москві, чим викликала хвилю обурення користувачів мережі.
На особистій сторінці в Instagram артистка опублікувала серію фотографій з московського клубу "Известия-Hall", де виступила 6 квітня.
"Фото з великого лайв-шоу в Москві", — прокоментувала знімки артистка.
Пост виконавиці викликав неоднозначну реакцію її фоловерів. У коментарях зустрічається багато критики через рішення MARUV заробляти в столиці країни-агресора.
"Фу, дивитись гидко. А тебе ще половина країни підтримувала", "Ти не варта України", "Там і залишайся", "Ну в Москві тобі завжди будуть раді, особливо після Нацвідбору. Може, варто там залишитися назовсім?" — вказали під знімками співачки.
Фото: instagram.com/maruvofficial
Фото: instagram.com/maruvofficial
Фото: instagram.com/maruvofficial
Фото: instagram.com/maruvofficial
Фото: instagram.com/maruvofficial
Фото: instagram.com/maruvofficial
Фото: instagram.com/maruvofficial
Фото: instagram.com/maruvofficial
Нагадаємо: перемігши в Національному відборі на Євробачення-2019, MARUV відмовилася представляти Україну на конкурсі в Ізраїлі. Після переговорів з організатором — Національною суспільною телерадіокомпанією України — артистка поскаржилася на "кабальні" умови контракту.
Пізніше в НСТУ прокоментували пункти договору, які назвали "не такими вже й страшними", як про це розповіла в соцмережах MARUV.
Як писав пізніше OBOZREVATEL, не знайшовши заміну MARUV, Україна була змушена відмовитися від участі у Євробаченні-2019. Зауважимо, що Україна може пропустити і Євробачення-2020 року, детальніше про це читайте за посиланням.
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