Темношкіра претендентка на "Міс Україна" спровокувала скандал у мережі: що про неї відомо

Організатори конкурсу краси "Міс Україна-2019" показали другу десятку претенденток на корону. У мережі спалахнув скандал через чорношкіру учасницю Саманту Аламс.

Так, знімки та імена українських красунь, які в цьому році претендуватимуть на титул опублікували на офіційному сайті. Керівництво конкурсу заступилося за дівчину.

"Після оголошення другої десятки претенденток ми зіткнулися з великою кількістю негативу у бік прекрасної та гідної претендентки на титул "Міс Україна-2019". У зв'язку з цим офіційно заявляємо, що Саманта — громадянка України, народилася і проживає тут. Колір її шкіри, особливості зовнішності обумовлені генетикою по лінії батька. Конкурс "Міс Україна" вважає, що жодна українка не може бути дискримінована за кольором шкіри і має право брати участь у конкурсі", — заявили вони.

Саманта Аламс Фото: missukraine.ua

Саманта Аламс Фото: missukraine.ua

Саманта Аламс Фото: missukraine.ua

Зазначимо, що також деякі користувачі Facebook підтримали Саманту зазначивши, що конкурс має назву "Міс Україна", а не "Міс вища раса".

Саманта Аламс Фото: missukraine.ua

Саманта Аламс Фото: missukraine.ua

22-річна Саманта Аламс народилася в Україні і проживає у Київській області. Вона навчалася у ліцеї з німецьким ухилом, і закінчила КиМУ за фахом "Ландшафтний дизайнер". Саманта обожнює проводити час зі своїм хлопцем і найкращими друзями, любить гуляти на свіжому повітрі і подорожувати.

Саманта Аламс Фото: missukraine.ua

Саманта Аламс Фото: missukraine.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 травня у Києві відбувся XXII Національний конкурс краси і таланту "Королева України-2019" і Grand Opening житлового комплексу "Бульвар Фонтанів". За титул і корону боролися 18 дівчат. Головна корона конкурсу дісталася одеситці Вікторії Мироновій.

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