''Телевізор менше дивіться'': російську зірку рознесли за похвалу Сталіну

Російська актриса Марія Кожевнікова, зірка серіалу "Універ", опинилася під шквалом критики в Instagram.

На особистій сторінці в соцмережі знаменитість опублікувала пост, присвячений тематиці 1 квітня, в якому похвалила сталінський звичай знижувати в цей день ціни в державі. Цим постом ТВ-зірка закликала сучасну владу брати приклад з вождя СРСР. У свою чергу, фоловери Кожевнікової порадили їй менше дивитися телевізор.

"На початку ж 50-х років минулого століття про це свято ще не знали. Та й сміялися в ті часи не так часто. Час післявоєнний. Але все ж був один день, коли посмішка не сходила з облич радянських людей. І це було теж першого квітня. Тоді – сьогодні таке важко навіть собі уявити – знижувалися ціни! Причому, практично всі і на все..." - заявила вона.

"Ціни знижувалися в СРСР після війни не раз, а цілих сім разів. Щороку – з 1947-го по 1953-й <...> За всю відому історію людства ні в одній країні подібного не відбувалося ", - зазначила актриса, додавши до свого посту знімок зі Сталіним.

Пост знаменитості зібрав понад 6 тис. лайків, при цьому в коментарях на розповідь Кожевнікової відреагували неоднозначно.

"Ну, Маша, якщо тебе не бентежить той факт, що в той час і купувати було нічого... то ок... це свято", "Марія, от ви начебто ж не дурна жінка...", "В жодній країні стільки людей не розстрілювали"," Думати головою треба. І телевізор поменше дивіться","Маячня"," Тоді зовсім інша економічна система була, думайте, що пишете", - обурилися в коментарях.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в США заарештували російську актрису театру і кіно Ірину Усок. Її звинувачують у викраденні дитини. Як стало відомо пізніше, у Ірини були романтичні стосунки з американцем, від якого у неї народилася дочка. Але, як тільки їх відносини розпалися, Усок повернулася в рідні краї, забравши з собою дитину. Батько ж заявив в поліцію про викрадення.

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