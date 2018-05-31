Телеканал М1 оголошує номінантів сезону "Весна" від M1 Music Awards

Телеканал М1 продовжує нагороджувати найкращих із найкращих серед вітчизняних артистів.
За рейтингами телепереглядів буде визначено номінантів у шести категоріях "M1 Music Awards. 4 сезони. Весна". Окрема відзнака також дістанеться і найактивнішому глядачу телеканалу. Його буде визначено завдяки додатку "Телепортал" у вкладці "М1".
Почесні ордени "M1 Music Awards. 4 сезони" цього року знаходять своїх володарів щосезону.
За результатами “M1 Music Awards. 4 сезони. Зима (2017-2018 рр.)” заповітні нагороди отримали Олег Винник, Оля Полякова, NK, “Время и Стекло” та проект ПТП ft. ПЗТ.
1 червня у програмі M1News головний музичний телеканал країни оголосить переможців сезону весна.
Наразі М1 оприлюднює список номінантів:
Кліп весни:
NK — Дай мне
Оля Цибульська — Сукня біла
Тіна Кароль — Дикая вода
Співак весни:
ALEKSEEV
Олег Винник
Олександр Пономарьов
Співачка весни:
Тіна Кароль
NK
TARABAROVA
Група весни:
"Анна-Марія"
“Время и Стекло”
Mozgi
Проект весни:
All stars MOZGI Ent.
Мята & Markus Riva
MARUV & BOOSIN
Прорив:
Kazka
TARABAROVA
Наталія Гордієнко
Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 травня під час проведення національної музичної премії "Золота жар-птиця", яка відбулася в Палаці культури і мистецтв "Україна", була оголошена дата проведення M1 Music Awards. 4 Seasons. 1 грудня в київському Палаці спорту відбудеться найочікуваніший гала-концерт року і церемонія нагородження кращих артистів країни.