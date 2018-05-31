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Телеканал М1 оголошує номінантів сезону "Весна" від M1 Music Awards

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Телеканал М1 продовжує нагороджувати найкращих із найкращих серед вітчизняних артистів.

За рейтингами телепереглядів буде визначено номінантів у шести категоріях "M1 Music Awards. 4 сезони. Весна". Окрема відзнака також дістанеться і найактивнішому глядачу телеканалу. Його буде визначено завдяки додатку "Телепортал" у вкладці "М1".

Почесні ордени "M1 Music Awards. 4 сезони" цього року знаходять своїх володарів щосезону.

За результатами “M1 Music Awards. 4 сезони. Зима (2017-2018 рр.)” заповітні нагороди отримали Олег Винник, Оля Полякова, NK, “Время и Стекло” та проект ПТП ft. ПЗТ.

1 червня у програмі M1News головний музичний телеканал країни оголосить переможців сезону весна.

Наразі М1 оприлюднює список номінантів:

Кліп весни:

NK — Дай мне

Оля Цибульська — Сукня біла

Тіна Кароль — Дикая вода

Співак весни:

ALEKSEEV

Олег Винник

Олександр Пономарьов

Співачка весни:

Тіна Кароль

NK

TARABAROVA

Група весни:

"Анна-Марія"

“Время и Стекло”

Mozgi

Проект весни:

All stars MOZGI Ent.

Мята & Markus Riva

MARUV & BOOSIN

Прорив:

Kazka

TARABAROVA

Наталія Гордієнко

Новини
"Золота жар-птиця 2018": імена всіх переможців

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 травня під час проведення національної музичної премії "Золота жар-птиця", яка відбулася в Палаці культури і мистецтв "Україна", була оголошена дата проведення M1 Music Awards. 4 Seasons. 1 грудня в київському Палаці спорту відбудеться найочікуваніший гала-концерт року і церемонія нагородження кращих артистів країни.

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