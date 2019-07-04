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''Танці з зірками-2019'': хто із зірок братиме участь

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У вересні на каналі 1+1 повинен стартувати черговий сезон популярного шоу "Танці з зірками".

Імена зіркових учасників, їх партнерів та навіть журі поки невідомі, проте це не заважає спробувати вгадати, хто із зірок може боротися за перемогу в новому сезоні восени.

''Танці з зірками-2019'': хто із зірок братиме участь
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OBOZREVATEL пропонує читачам вгадати імена знаменитих українців, які погодяться на участь у проекті. Або ж проголосувати за того, кого вони б хотіли найбільше бачити в проекті.

Нагадаємо, що 5 сезон "Танців з зірками" закінчився перемогою коміка Ігоря Ласточкіна і його партнерки Ілони Гвоздьової, і це викликало в мережі суперечки. Друге місце цього року дісталося скандальній телеведучій Лесі Нікітюк, третє - відомому "холостяку" Іраклію Макацарії, що також стало приводом для дискусій.

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Тема
Танці з зірками
Особи
Олексій Потапенко (Потап)Настя Каменських (NK)Олена КравецьОлексій Завгородній (Позитив)Валерій ЖидковДаша КвітковаІво БобулКостянтин Бочаров (MELOVIN)Ольга Фреймут
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