"Свиня!": Пугачова розповіла про незручну зустріч з Висоцьким

Примадонна радянської естради Алла Пугачова дала відверте інтерв'ю російському журналісту Олегу Меньшикову.

Пугачова розповіла про те, як потрапила в незручну ситуацію під час зустрічі з легендарним музикантом Володимиром Висоцьким, пишуть Дни.Ру.

Співачка зізналася, що при зустрічі зі знаменитим артистом Володимиром Висоцьким потрапила в досить неприємну ситуацію, коли не впізнала радянську зірку.

Алла Пугачова aif.ru

"Одного разу не впізнала його в ліфті. Такий оброслий був. А він образився: "Привіталася б, свиня", - розповіла артистка.

Також примадонна розповіла, що у неї ніколи не було кумирів.

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"Ні перед ким ніколи я не тремтіла. Навіть, якщо я з Бетт Мідлер розмовляла, я ж розуміла, що вона точно таке само працює, всі ми колеги. Просто її знає весь світ, а мене весь Радянський Союз", - зазначила Пугачова.

Прокоментувала Алла і свій сенсаційний шлюб з гумористом і шоуменом Максимом Галкіним.

"Він сказав: "Давай, ну що це вже? "Я запитала: "Я можу спокійно старіти з тобою?" Якби ви бачили ці очі серйозні. Вони і так божевільні, а тут... Макс сказав: "Звичайно. Не бійся нічого!" І все... - підсумувала примадонна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський шоумен і гуморист Максим Галкін опублікував відео, яке зняла примадонна російської естради Алла Пугачова, коли він був без штанів.