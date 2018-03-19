Суд прийняв жорстке рішення щодо рахунків і нерухомості Цимбалюк-Романовської

Адвокат Віталіни Цимбалюк-Романовської, колишньої дружини легендарного радянського актора Армена Джигарханяна, заявила, що її квартира піаністки і її рахунок в банку арештовані.

Захисниця Цимбалюк-Романовської Лариса Широкова розповіла, що суд заарештував квартиру екс-дружини Джигарханяна на Молодогвардійській вулиці в Москві, а також її банківський рахунок з сумою близько мільйона рублів, пише ТАСС.

"Столичний суд заарештував квартиру моєї підзахисної на Молодогвардійській вулиці в Москві в рамках кримінальної справи про порушення недоторканності приватного життя. Крім того, суд наклав забезпечувальний арешт на мільйон рублів, який знаходиться у банківському сейфі Ланта-банку і також належить Віталіні", - наголосила юрист.

Віталіна Цимбалюк-Романовська Утро

Зазначимо, що екс-дружина Армена Джигарханяна є фігуранткою кримінальної справи про недоторканність приватного життя. Слідчий комітет Росії пред'явив Цимбалюк-Романовській звинувачення за статтею "Порушення недоторканності приватного життя", після того як у ЗМІ з'явилася домашнє відео, на якому прославлений артист називає когось "дешевим".

Як повідомляв "Обозреватель", колишня подруга Віталіни Цимбалюк-Романівської, юрист Еліна Мазур, відмовилася захищати її екс-чоловіка Армена Джигарханяна, оскільки на неї чиниться потужний тиск з боку "Першого каналу".