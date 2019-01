''Вкрали у Scorpions'': Брежнєва викликала суперечки в мережі через нову пісню

Дружина відомого композитора Костянтина Меладзе, співачка Віра Брежнєва презентувала нову пісню "Зла не держи", яка викликала шквал критики у мережі. Зокрема, зірку звинуватили у плагіаті.

Композицію артистка виконала в дуеті з російською шансон-співачкою Оленою Сєвєр. Про офіційну прем'єру треку повідомив Меладзе на своїй сторінці в Instagram (відео дивіться в кінці новини).

А Брежнєва в соціальній мережі зазначила, що пісня стала для неї експериментом, оскільки написана в жанрі рок-балади.

Instagram @meladzemusic

"Багато хто з вас знає, що я люблю експериментувати. Випала ще одна можливість вийти за рамки звичного – мені запропонували виконати пісню у незвичайному для мене жанрі: рок-балада", – написала артистка на своїй сторінці.

Користувачі мережі, які прослухали композицію, розкритикували її, назвавши неякісною та безглуздою.

Також багато з них зазначили, що мелодія треку "Зла не держи" дуже нагадує інші пісні, зокрема, знамениту композицію культових рокерів Scorpions "Send Me An Angel" і роботу співачки Зара "Для нее" (слухайте треки в кінці матеріалу).

"Вкрали мелодії у Зари та в Scorpions, ось і вийшов "новий" хіт! Один в один як "Here I am" (Send Me An Angel)", – помітили фоловери.

Нова пісня Віри Брежнєвої та Олени Сєвєр:

Композиції, з якими порівняли трек Брежнєвої:

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно легендарна артистка, примадонна російської естради Алла Пугачова розповіла про те, як її звинуватили в крадіжці пісні відомого співака Валерія Леонтьєва.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!