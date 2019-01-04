Стало відомо, куди вирушила Ротару на Різдво

Українська співачка Софія Ротару відправилася разом із родиною відзначати свята в Лондон.

Знімками з відпочинку поділилася в Instagram внучка Ротару Соня Євдокименко. На фото співачка позує в місті на тлі різдвяних ярмарків, зимового парку розваг Winter Wonderland, який знаходиться в Гайд-парку в Лондоні.

Крім внучки, разом із Ротару в Лондон відправився її син Руслан Євдокименко й онук Анатолій.

Інстаграм Соні Євдокименко

Інстаграм Соні Євдокименко

Інстаграм Соні Євдокименко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Софія Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року-2018" у Росії через введення в Україні воєнного стану, обстрілу країною-агресором українських кораблів і захоплення військовополонених.