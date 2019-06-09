"Справа не в отруєнні": стало відомо про новий страшний діагноз у Алібасова

Відомому російському продюсеру і музиканту Барі Алібасову, який до цих пір знаходиться в реанімації після отруєння засобом "Крот", поставили новий діагноз.

Так, як повідомив Telegram-канал 112, 72-річному Алібасову поставили діагноз "делірій", іншими словами у нього розвинулася "біла гарячка".

Таким чином Барі Алібасова деякий час не можуть виписати з лікарні і справа вже не тільки в опіках стравоходу і шлунка. Інші подробиці поки не повідомляються.

Нагадаємо, раніше лікарі повідомляли, що стан Барі Алібасова як і раніше залишається важким.

4 червня Алібасова екстрено госпіталізували після того, як він випив засіб для прочищення труб "Крот". Він отримав четверту ступінь опіку шлунка.

Уточнювалося, що він потребує тривалого лікування та операції на шлунку, яку поки що не можна проводити.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше її спростували.

Стало відомо, що госпіталізований Алібасов переписав заповіт.

У ЗМІ з'явилося припущення, що Алібасов намагався покінчити життя самогубством, про що свідчить ряд факторів.

Дружина Алібасова зібралася судитися з виробником "Крота", тому що на етикетці нібито не було вказано, що засіб не можна ковтати, а артист нібито переплутав засіб з йогуртом.

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