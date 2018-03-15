"Співак та актор": Тодоренко розповіла про нового коханого

Українська ведуча Регіна Тодоренко, якій нещодавно приписали роман з російським співаком Владом Топаловим, розповіла про свого коханого.

Артистка зізналася, що її новий хлопець є актором і співаком, проте імені все ж не назвала, передає "7днів".

"Він актор, співак, телеведучий, у нього також є свій бізнес. Ми зустрічаємося вже півроку. Правда, бачимося рідко, але це і добре - встигаємо скучити одне за одним. Бачимося, в основному, по ночах", - зізналася ведуча.

На питання, чи не ревнує її молодий чоловік, адже вона дуже часто виїжджає, Тодоренко зі сміхом парирувала: "А навіщо йому ревнувати? Я хороша дівчинка. Ми вже живемо разом, навіть завели спільне господарство. Ігуану, наприклад".

Регіна Тодоренко Instagram @reginatodorenko

За словами Регіни, вони познайомилися на кастингу на роль у театральній виставі. Зазначимо, що єдиною театральною роботою на сьогоднішній день у Регіни є спектакль "Замов дружину в ломбард", де в одній з головних ролей Влад Топалов.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов у спектаклі Единственная

Але на питання, чи є він таємничим коханим Регіни, ведуча відповіла негативно.

"З Владом нас пов'язують виключно робочі відносини. У нас ще один спільний проект з ним", - стверджує Регіна.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Регіна Тодоренко заінтригувала шанувальників знімком з новим коханим.