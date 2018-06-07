Співачка Наталія Гордієнко отримала орден від каналу М1

Співачка Наталя Гордієнко стала "проривом весни" за версією "M1 Music Awards. 4 Сезони" й отримала почесний орден від телеканалу М1. За словами самої виконавиці, премія стала для неї справжнім, але довгоочікуваним сюрпризом.

— Не те щоб я не вірила у власні сили, але конкуренція була досить сильною. Найбільше мене тішить те, що на результат цієї премії впливають глядачі телеканалу М1. Саме вони привели мене до перемоги! Мені приємно, що пісня "Тільки тобі" настільки припала до душі. Сподіваюся, що і мій новий трек чекає такий самий результат, — ділиться Наталія.

Минулої неділі, 3 червня, в рамках "Большой свадьбы" від "Таврійських ігор", телеканалу М1 і "Русского Радио Україна" Наталія презентувала сингл "Паралелі". Нова пісня, як стверджує артистка, — це історія про те, що долі, яким не судилося перетинатися, не варто прив'язувати один до одного насильно, як би комфортно, зручно або навіть престижно це не виглядало для оточуючих.

— Якщо комусь одному в стосунках стає очевидно, що це "не твоє", потрібно ці стосунки припиняти, не заводячи ані себе, ані іншу людину у глухий кут, — коментує Гордієнко. — Андрій Осадчук, який написав текст для "Паралелі", нагадав мені самій про непрості періоди життя, про які не дуже хочеться згадувати. Впевнена, багато слухачів упізнають в ній себе і свої переживання. Без падінь не буває злетів, а без розчарувань немає щастя.

Пісня "Паралелі" вже доступна на цифрових майданчиках, а презентація lyric-video відбудеться в "ДК ПРЕМ'ЄР" на каналі М1 і на офіційній YouTube-сторінці співачки.