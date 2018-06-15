Співачка Alyosha стала автором нової фестивальної пісні "Чорноморських Ігор"

Компанія "Таврійські Ігри" продовжує готуватися до грандіозного свята на березі Чорного моря - 16 Всеукраїнського дитячого благодійного фестивалю "Чорноморські Ігри" - 2018

14 червня в студії учасники Фестивалю записали спеціальну пісню, автором слів якої стала відома співачка Alyosha.

Перед записом з півфіналістами Фестивалю Alyosha поділилася своїм досвідом і порадами.

"Коли співає серце - співає і голос. Я сама брала участь у багатьох вокальних конкурсах і не завжди займала призові місця, але у мене було тільки одне бажання, бажання - співати. Саме воно допомогло мені йти далі. Коли ти відчуваєш, що твій голос проникає в кожну клітинку твого тіла і ти отримуєш від цього непередавані словами ощущенія- ось це і є твій голос, голос, який має почути публіка", - вважає зірка.

За її словами, перемога - не в оцінках журі. "Це особиста Ваша перемога над собою. Я дуже хотіла написати щиру і добру пісню. Для мене важливо, щоб ви, як конкурсанти відчули в ній підтримку!" - розповідає Alyosha.

Музику до цієї пісні разом з Alyosha написав її продюсер Вадим Лисиця. "Ви знаєте, мені простіше працювати з дітьми, ніж з дорослими. Вони відкриті душею і серцем! Так, хвилюються вони більше, але варто їх похвалити, підтримати - і вони розкриваються. Адже тут не в техніці співу суть, а в дитячих емоціях" , - розповів він з посмішкою.

Студію також відвідала Олена Савінова - член журі Фестивалю, директор музичної школи А +, викладач вокалу.

"Я щаслива! Слухаю, як діти співають і розумію, що ми як журі зробили правильний вибір і відібрали дійсно найталановитіших", - зазначила вона.

Нагадуємо, що фестиваль пройде 27, 28 і 29 липня в місті Скадовськ.