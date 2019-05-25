Спалили триколор: українці зірвали концерт зоряної фанатки Путіна в Одесі

В Одесі 24 травня пройшов мітинг проти концерту російської співачки, екс-зірки гурту "Серебро" Олени темників, яка визнавалася в любові до президента РФ Володимира Путіна.
Активісти зібралися біля нічного клубу "Ібіца", де вона мала виступити, і спалили прапор країни-агресора, передає "Думська".
Олена Темнікова - фанатка Путіна
"Ми хочемо поспілкуватися з адміністратором клубу і проінформувати людей, хто така ця Темнікова. У нас є питання до прикордонників і СБУ, які чомусь не заборонили їй в'їзд в Україну", — сказав організатор акції Дем'ян Ганул.
Він уточнив, що влаштовувати концерт фанатки злочинця, який організував захоплення Криму і Донбасу, аморально. Акцію активісти назвали мирною. Вони розійшлися після того, як розклеїли антипутінські листівки і спалили прапор. У підсумку українці домоглися свого – концерт було зірвано.
Афіша концерту Темникової а Одесі
Фото: "Думська"
Активісти в Одесі провели акцію проти концерту
Фото: "Думська"
Активісти з плакатами проти "подруги Путіна"
Фото: "Думська"
антипутинська листівка
Фото: "Думська"
Активісти в Одесі
Фото: "Думська"
Активісти проти Темнікової в Одесі
Фото: "Думська"
Акція проти Темнікової в Одесі
Фото: "Думська"
Російський прапор горить
Фото: "Думська"
Антипутінські листівки в Одесі
Фото: "Думська"
Активісти готуються спалити російський прапор
Фото: "Думська"
Російський прапор згорів
Фото: "Думська"
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Темнікова часто вражає мережу пікантними знімками з відпочинку. Нещодавно в Україні розгорівся скандал, тому що вона зібралася їхати в Одесу з концертом.
Артистка вже виступала в Києві в 2018 році і прізналавась, що є великою фанаткою Путіна і вважає себе "радянської".
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