Спалили триколор: українці зірвали концерт зоряної фанатки Путіна в Одесі

В Одесі 24 травня пройшов мітинг проти концерту російської співачки, екс-зірки гурту "Серебро" Олени темників, яка визнавалася в любові до президента РФ Володимира Путіна.

Активісти зібралися біля нічного клубу "Ібіца", де вона мала виступити, і спалили прапор країни-агресора, передає "Думська".

Олена Темнікова - фанатка Путіна

"Ми хочемо поспілкуватися з адміністратором клубу і проінформувати людей, хто така ця Темнікова. У нас є питання до прикордонників і СБУ, які чомусь не заборонили їй в'їзд в Україну", — сказав організатор акції Дем'ян Ганул.

Він уточнив, що влаштовувати концерт фанатки злочинця, який організував захоплення Криму і Донбасу, аморально. Акцію активісти назвали мирною. Вони розійшлися після того, як розклеїли антипутінські листівки і спалили прапор. У підсумку українці домоглися свого – концерт було зірвано.

Афіша концерту Темникової а Одесі Фото: "Думська"

Активісти в Одесі провели акцію проти концерту Фото: "Думська"

Активісти з плакатами проти "подруги Путіна" Фото: "Думська"

антипутинська листівка Фото: "Думська"

Активісти в Одесі Фото: "Думська"

Активісти проти Темнікової в Одесі Фото: "Думська"

Акція проти Темнікової в Одесі Фото: "Думська"

Російський прапор горить Фото: "Думська"

Антипутінські листівки в Одесі Фото: "Думська"

Активісти готуються спалити російський прапор Фото: "Думська"

Російський прапор згорів Фото: "Думська"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Темнікова часто вражає мережу пікантними знімками з відпочинку. Нещодавно в Україні розгорівся скандал, тому що вона зібралася їхати в Одесу з концертом.

Артистка вже виступала в Києві в 2018 році і прізналавась, що є великою фанаткою Путіна і вважає себе "радянської".

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