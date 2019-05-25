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Спалили триколор: українці зірвали концерт зоряної фанатки Путіна в Одесі

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В Одесі 24 травня пройшов мітинг проти концерту російської співачки, екс-зірки гурту "Серебро" Олени темників, яка визнавалася в любові до президента РФ Володимира Путіна.

Активісти зібралися біля нічного клубу "Ібіца", де вона мала виступити, і спалили прапор країни-агресора, передає "Думська".

Олена Темнікова - фанатка Путіна

Олена Темнікова - фанатка Путіна

"Ми хочемо поспілкуватися з адміністратором клубу і проінформувати людей, хто така ця Темнікова. У нас є питання до прикордонників і СБУ, які чомусь не заборонили їй в'їзд в Україну", — сказав організатор акції Дем'ян Ганул.

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Він уточнив, що влаштовувати концерт фанатки злочинця, який організував захоплення Криму і Донбасу, аморально. Акцію активісти назвали мирною. Вони розійшлися після того, як розклеїли антипутінські листівки і спалили прапор. У підсумку українці домоглися свого – концерт було зірвано.

Афіша концерту Темникової а Одесі

Афіша концерту Темникової а Одесі

Фото: "Думська"

Активісти в Одесі провели акцію проти концерту

Активісти в Одесі провели акцію проти концерту

Фото: "Думська"

Активісти з плакатами проти "подруги Путіна"

Активісти з плакатами проти "подруги Путіна"

Фото: "Думська"

антипутинська листівка

антипутинська листівка

Фото: "Думська"

Активісти в Одесі

Активісти в Одесі

Фото: "Думська"

Активісти проти Темнікової в Одесі

Активісти проти Темнікової в Одесі

Фото: "Думська"

Акція проти Темнікової в Одесі

Акція проти Темнікової в Одесі

Фото: "Думська"

Російський прапор горить

Російський прапор горить

Фото: "Думська"

Антипутінські листівки в Одесі

Антипутінські листівки в Одесі

Фото: "Думська"

Активісти готуються спалити російський прапор

Активісти готуються спалити російський прапор

Фото: "Думська"

Російський прапор згорів

Російський прапор згорів

Фото: "Думська"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Темнікова часто вражає мережу пікантними знімками з відпочинку. Нещодавно в Україні розгорівся скандал, тому що вона зібралася їхати в Одесу з концертом.

Артистка вже виступала в Києві в 2018 році і прізналавась, що є великою фанаткою Путіна і вважає себе "радянської".

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
шоу-бизнесконцертпротест
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Судя по фоткам "активистов" их долго пеpдолили в очко пеpед "акцией"..
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ttt ta
ttt ta
Кто-нибудь помнит эпизоды сожжения украинских флагов в РФ?
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Харченко Александр
Харченко Александр
Спасибо активистам, что гонят подсрачниками всякую пропутинскую гыдоту... Можно было бы этой тётке - любительнице педофила - морду прополоскать"Белизной" или губищи (вафельницу) склеить "Суперклеем"... Девка это бы дело запомнила и больше в Украину ни ногой...
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