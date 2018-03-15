"Спали на підлозі": закулісся "Холостяка" спантеличили глядачів

Представники популярного українського телешоу "Холостяк-8", головним героєм якого є співак Рожден Анусі, показали знімки з закулісся проекту.

На фото зображені три учасниці телешоу, які сплять на підлозі в вечірніх та весільних сукнях. Фотографія була опублікована на офіційному Instagram-акаунті "Холостяка".

"Подія - перша вечірка. Епізод - сплячі красуні", - підписали фотографію у мікроблозі.

За лаштунками проекту "Холостяк" Instagram @holostyakstb

Повідомляється, що знімок був зроблений під час невеликої перерви між зйомками, після першої вечірки на проекті. Дівчата у вечірніх та весільних сукнях відпочивали на диванах, стільцях і навіть спали на підлозі.

Багато шанувальників проекту не оцінили жарти і задалися питанням, чи не соромно показувати таке закулісся. Також деякі зазначили, що, ймовірно, умови контракту, які підписували учасниці, занадто жорсткі.

Як повідомляв "Обозреватель", перший випуск восьмого сезону телешоу "Холостяк" за участі Рождена Ануси вийшов на телеканалі СТБ у п'ятницю, 9 березня.