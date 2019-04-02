Соліста The Rolling Stones Міка Джаггера прооперують: подробиці

Після звісток про хворобу британського музиканта Міка Джаггера і скасування низки концертів його відомого гурту The Rolling Stones стало відомо про операцію на серці, на яку змушений був погодитися 75-річний рокер.

Як пише журнал Rolling Stone, операцію із заміни штучного серцевого клапана запланували на 1 квітня в Нью-Йорку.

Фото: rollingstone.com

З першими новинами про скасування частини туру No Filter представник гурту заявив, що Джаггеру необхідне лікування: "Лікарі Міка Джаггера порадили не їхати в тур, оскільки йому потрібне лікування. Від нього очікують повного одужання, щоб він міг повернутися на сцену якомога швидше".

На цьому етапі лікарі припускають, що повернутися до концертів Джаггер зможе вже влітку цього року.

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На сьогодні The Rolling Stones відмінили концерти в декількох містах США і Канади. З 20 квітня по 29 липня гурт мав відіграти 17 концертів у Маямі, Чикаго, Денвері, Вашингтоні, Сіетлі, Філадельфії та інших містах.

Як писав раніше OBOZREVATEL, гітарист The Rolling Stones Ронні Вуд запевнив журналістів, що зумів повністю побороти рак легенів. Про це медики сповістили музиканта ще в минулого року, однак після операції Вуд ще декілька місяців перебував під наглядом лікарів.

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