Собчак вагітна? Малахов прокоментував сльози телеведучої на дебатах

Відомий російський телеведучий Андрій Малахов прокоментував чутки про вагітність його колеги, кандидата на пост президента Росії Ксенії Собчак.

Так, під час передвиборчих дебатів з Володимиром Жириновським Ксенія розплакалася через жорсткі висловлювання скандального політика. Таку сентиментальність і зайву емоційність ведучий пояснив "гормональним вибухом" в зв'язку з вагітністю Собчак. Про це Малахов написав в авторській колонці в журналі StarHit .

Малахов заявив, що в колі знайомих Ксенії Собчак розповіли про її цікаве положення, а саму поведіеку Жириновського він порахував неприпустимою, тим паче в таких умовах.

Андрій Малахов і Ксенія Собчак Старх

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"Ксенія вагітна. Це був гормональний зрив. Але в будь-якому випадку так себе вести, тим більше побіленому сивиною чоловікові, непростимо", - повідомив Андрій, додавши, що ймовірно, термін вагітності Собчак досяг шести місяців.

"Якщо взяти до уваги, що мій тато завжди мріяв, щоб я став гінекологом, і окремі розмови в світлі, що кандидат в президенти вже мало не на шостому місяці, я висловлюю захоплення стійкістю Ксенії", - підсумував Малахов.

Як повідомляв "Обозреватель", лідер ЛДПР Володимир Жириновський, який став фігурантом скандалу з Ксенією Собчак, після конфлікту на дебатах висловив думку, що політик в РФ повинен починати кар'єру тільки якщо готовий до жорстких правил.