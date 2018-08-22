Культовий російський актор розлучається: з'явилися подробиці інциденту

Російські ЗМІ повідомили, що 87-річний актор, зірка серіалів "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и "Агент национальной безопасности" Іван Краско розлучається зі своєю молодою дружиною.

Шлюб тривав лише три роки. Примітно, що його екс-дружина Наталя Шевель була молодша за свого чоловіка на 60 років. Крім цього, артист нібито відзначив, що розставання було неминучим, пише "Комсомольская правда".

Краско розповів, що зараз не живе разом з молодою дружиною, так як вона подорожує по світу, але при цьому вони продовжують спілкуватися.

Іван Краско з молодою дружиною Дни.Ру

"Ми зідзвонюємося, спілкуємося, звичайно, я знаю про все, що у неї відбувається. Але питання нашого з нею розставання неминуче", - поділився народний артист РФ і додав, що їх шлюб був просто експериментом.

"Шлюб з Наталею - це ж був експеримент з мого боку! Такий педагогічний хід. Я хотів їй допомогти і буду допомагати, поки дівчинка не встане на ноги", - шокував заявою Краско.

Літній артист зазначив, що планує повернутися до своєї колишньої дружини, яку, до слова, також звуть Наталія.

Іван Краско з першою дружиною і дітьми Комсомольская правда

"Вона сказала, що не проти, щоб я повернувся в сім'ю. Колишня дружина знає про це, для мене це питання практично вирішене. Я повернуся до матері своїх дітей, адже це для мене зараз найважливіше", - підсумував він.

"Так, ні**я ми з нею не розлучаємося! Що ви всі там за ажіотаж забили? Передчасно усе", - процитував слова артиста телеканал "78".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що культова пара російського шоу-бізнесу, гумористи Євген Петросян і Олена Степаненко вирішили розлучитися. Подружжя прожило разом понад 30 років і нажили майна більш, ніж на 1,5 млрд рублів. Подейкують, 72-річний комік захопився молодий помічницею, з якою працює вже не перший рік, також існують думки, що перший крок до краху більш ніж 30-річного шлюбу зробила дружина артиста.