''Слава Богу!'' Українська співачка після важкої хвороби потішила "здоровою" зовнішністю

Українська співачка Євгенія Власова, яка в кінці 2017 року потрапила в реанімацію з важкою хворобою, потішила фанів "здоровою" зовнішністю.

На особистій сторінці в Instagram знаменитість опублікувала кілька свіжих фото, розповівши про нові проекти та плани.

"Друзі! Всі ви знаєте про мої непрості періоди в житті. Ці періоди є в житті кожного з нас, у кожного свій рай і пекло... Але життя варте того, щоб проживати його, незважаючи ні на що", — зазначила Власова.

"Рік, мені нічого не можна було робити, дуже багато, щодо активного спорту, занять вокалом... О, Боже... Загалом багато чого мені довелося прийняти, зрозуміти, обробити. І ось тепер спільно з моїми партнерами ми дещо задумали!" — повідомила співачка.

Фоловери Власової звернули увагу на її зовнішність, про що написали в коментарях під знімками.

"Женю, ви так погарнішали. Рада за вас", "Слава Богу! Ви одужали", "Женю, маєте чудовий вигляд", "Красуня, добре, що все обійшлося", "Бережи і надалі вас Господь, Женю", — вказали фоловери зірки.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в кінці 2017 року Євгенія Власова опинилася в лікарні з важким діагнозом. Співачці зробили чотири операції. У зв'язку з ускладненнями, які виникли через хірургічного втручання, співачка деякий час зовсім не залишала дому, де проходила тривалу реабілітацію. Вже у лютому 2018 року Власова зазначала, що її самопочуття помітно покращилося.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!