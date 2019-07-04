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Скоро заміж? Нікітюк схвилювала мережу повідомленням після весілля Тодоренко

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Українська телеведуча Леся Нікітюк спіймала букет на весіллі своєї подруги і колеги по шоу "Орел і Решка" Регіни Тодоренко.

У середу, 3 липня Тодоренко і її чоловік Влад Топалов відзначили пишне торжество в Сорренто (Італія). Нікітюк, крім того, що спіймала весільний букет, також зворушливо привітала подругу-наречену на особистій сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк та Регіна Тодоренко

Леся Нікітюк та Регіна Тодоренко

Детектор медіа

Новини
"Допоможіть, будь ласка!" Топалов повідомив про НП напередодні весілля з Тодоренко

"Востаннє твої очі так сяяли, коли ми в 2015-му купили 10 кг устриць в Намібії. Будь щаслива, і нехай буде здоровий маленький Мі (син Тодоренко і Топалова). Ах так... Я спіймала букет", – написала Нікітюк.

Шанувальники Лесі масово почали писати їй про те, що вона вийде заміж слідом за Регіною, так як зловити букет нареченої – символ швидкого весілля.

Скоро заміж? Нікітюк схвилювала мережу повідомленням після весілля Тодоренко
Скоро заміж? Нікітюк схвилювала мережу повідомленням після весілля Тодоренко
Скоро заміж? Нікітюк схвилювала мережу повідомленням після весілля Тодоренко
Скоро заміж? Нікітюк схвилювала мережу повідомленням після весілля Тодоренко

Відзначимо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов офіційно одружені з жовтня 2018 року. Пара таємно розписалася в Москві, тоді Регіна була на 7 місяці вагітності, через що молодятам довелося відмовитися від пишного торжества.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Леся НикитюкРегіна ТодоренкоВлад Топалов
Тег
шоу-бизнес
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