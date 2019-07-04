Скоро заміж? Нікітюк схвилювала мережу повідомленням після весілля Тодоренко

Українська телеведуча Леся Нікітюк спіймала букет на весіллі своєї подруги і колеги по шоу "Орел і Решка" Регіни Тодоренко.

У середу, 3 липня Тодоренко і її чоловік Влад Топалов відзначили пишне торжество в Сорренто (Італія). Нікітюк, крім того, що спіймала весільний букет, також зворушливо привітала подругу-наречену на особистій сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк та Регіна Тодоренко Детектор медіа

"Востаннє твої очі так сяяли, коли ми в 2015-му купили 10 кг устриць в Намібії. Будь щаслива, і нехай буде здоровий маленький Мі (син Тодоренко і Топалова). Ах так... Я спіймала букет", – написала Нікітюк.

Шанувальники Лесі масово почали писати їй про те, що вона вийде заміж слідом за Регіною, так як зловити букет нареченої – символ швидкого весілля.

Відзначимо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов офіційно одружені з жовтня 2018 року. Пара таємно розписалася в Москві, тоді Регіна була на 7 місяці вагітності, через що молодятам довелося відмовитися від пишного торжества.

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5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.

Через кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.

У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом мають намір вдруге пишно відсвяткувати весілля.

Пара довго вибирала місце проведення свята, в результаті вони зупинилися на Сорренто, Італія.

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