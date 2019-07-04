Скоро заміж? Нікітюк схвилювала мережу повідомленням після весілля Тодоренко

Українська телеведуча Леся Нікітюк спіймала букет на весіллі своєї подруги і колеги по шоу "Орел і Решка" Регіни Тодоренко.
У середу, 3 липня Тодоренко і її чоловік Влад Топалов відзначили пишне торжество в Сорренто (Італія). Нікітюк, крім того, що спіймала весільний букет, також зворушливо привітала подругу-наречену на особистій сторінці в Instagram.
Леся Нікітюк та Регіна Тодоренко
Детектор медіа
"Востаннє твої очі так сяяли, коли ми в 2015-му купили 10 кг устриць в Намібії. Будь щаслива, і нехай буде здоровий маленький Мі (син Тодоренко і Топалова). Ах так... Я спіймала букет", – написала Нікітюк.
My congratulations 🎉🍾🎈🎊 Останній раз, твої очі так сяялі, коли ми в 2015му купили 10 кг устриць в Намібії😁Будь щаслива, и хай буде здоровий маленький Мі 🥰 Ps Ах да ... я зловив букет (фото в сторіс) 🙈 😜💐 @reginatodorenko @vladtopalovofficial # лесянікітюк #italy #friends #wedding
Шанувальники Лесі масово почали писати їй про те, що вона вийде заміж слідом за Регіною, так як зловити букет нареченої – символ швидкого весілля.
Відзначимо, Регіна Тодоренко і Влад Топалов офіційно одружені з жовтня 2018 року. Пара таємно розписалася в Москві, тоді Регіна була на 7 місяці вагітності, через що молодятам довелося відмовитися від пишного торжества.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.
Через кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.
У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом мають намір вдруге пишно відсвяткувати весілля.
Пара довго вибирала місце проведення свята, в результаті вони зупинилися на Сорренто, Італія.
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